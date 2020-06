Grmoja: Tužit ćemo Bašića

Hrvatske šume i Most su ga ucjenjivali, a bivša kninska gradonačelnica, državna tajnica i jučer iz HDZ-a izbačena Josipa Rimac željela je "dobrovoljno" pomoći da se spriječi kriminal. Kazao je tako u prekjučerašnjem intervjuu za Večernji list Milenko Bašić, poduzetnik iz BiH i investitor u vjetroelektranu Krš-Pađene, koja se ovih dana ne nalazi samo u Erveniku već i u USKOK-ovim spisima. O Bašićevim izjavama akteri koje je poduzetnik spominjao kažu da to nije baš tako.

Iz Hrvatskih šuma, čiji je predsjednik uprave Krunoslav Jakupčić jedan od uhićenih u aferi Vjetroelektrana, ističu kako odbijaju sve navode predstavnika C.E.M.P.-a o bilo kakvom "reketu" i kočenju investicije.

- Za početak ovog projekta Hrvatske šume dale su posebne uvjete gradnje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, u kojima su propisale sva ograničenja i pravila kojih se investitor mora pridržavati ako gradi na šumskom zemljištu, upravo zato kako se ne bi devastirao prostor i kako bi se očuvala i zaštitila bioraznolikost. Nažalost, investitor tijekom gradnje nije poštovao navedene uvjete te je počinio štetu na šumskom zemljištu. Moglo se čuti kako investitor u medijima tumači da se, po njegovu mišljenju, ne radi o šumi, međutim, riječ je o dragocjenom biljnom pokrovu čije je očuvanje ključno za krški teren, stvaranje tla, sprečavanje erozija i zaštitu staništa - poručili su nam u detaljnom očitovanju iz Hrvatskih šuma. Navode također kako je za potrebe gradnje vjetroelektrana investitor najprije morao sagraditi prometnice, pa je od Hrvatskih šuma zatražio ugovor i tom je prilikom bio jasno upoznat s činjenicom da je zakonom predviđeno da ih je dužan sagraditi o svom trošku i predati ih na upravljanje Hrvatskim šumama. Navedene prometnice, tvrde u Šumama, nisu bile zacrtane u njihovim planovima, već ih je investitor gradio za svoje potrebe.

Priječili devastaciju prostora

- Hrvatske šume su od svog osnivanja sagradile više od 5530 kilometara šumskih cesta, nije nam nepoznat trošak njihove gradnje, te nas je jako iznenadila procjena investitora o trošku u iznosu od oko 29 milijuna kuna jer je taj trošak realno višestruko manji. Nadalje, investitor je tražio da se troškovi ulaganja u šumske prometnice "prebiju" s naknadom za služnost, što je zakonski nemoguće, na što je investitor upozoren - tvrde u Hrvatskim šumama, u kojima poručuju kako su na kraju izradili obračun naknade u iznosu šest milijuna kuna i dostavili ga investitoru u lipnju 2019. godine, a on je isprva odbijao platiti. Na kraju je to ipak učinio u prosincu, kada je i sklopljen Ugovor o služnosti s Ministarstvom poljoprivrede.

Sam Milenko Bašić "dužan" nije ostao ni bivšem Mostovu ministru zaštite okoliša Slavenu Dobroviću, o kojem je rekao da je izmjenu projekta Krš-Pađene blokirao zato što on, kao investitor, Mostu nije želio dati pozajmicu više milijuna eura za osnivanje etične banke. Slaven Dobrović kaže pak kako je on "sve radio po zakonu, transparentno i na temelju mišljenja stručnih službi".

- Ministar je dužan poštovati zakone, što vrijedi i u pogledu direktive o staništima koju smo preuzeli ulaskom u Europsku uniju. Nepoznata mi je bilo kakva veza ovog predmeta s bilo čim drugim, uključujući meni nepoznat projekt etične banke, stoga se pitanja takvog tipa trebaju uputiti na neku drugu adresu. Zaključno, smatram da je odluka ministra Tomislava Ćorića da predmetni projekt oslobodi obveze izrade Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu protuzakonita i dugoročno štetna za Hrvatsku. No, nije to jedina štetna odluka ministra Ćorića. Sjetimo se nedavnih potpisa o financiranju dokazano štetnih centara za gospodarenje otpadom s kojima uopće nije moguće postići pravno obvezujuće ciljeve recikliranja. Financirati jedan takav, petsto milijuna kuna vrijedan projekt za obradu smeća Lučino razdolje, smješten u netaknutu prirodu iznimne čistoće i bioraznolikosti, bez ikakve infrastrukture, uz samu državnu granicu na 350 metara nadmorske visine i u krajnje problematičnom hidrogeološkom odnosu sa zaštićenim Malostonskim zaljevom i dubrovačkim primorjem, doista je izvan svake pameti i civiliziranosti - upozorio je Dobrović, koji se nedavno priključio Domovinskom pokretu Miroslava Škore i raskrstio sa svojom bivšom strankom Most.

Jeras: Nije bilo prostora za suradnju

Most je Milenko Bašić spominjao i u kontekstu etične banke. Kako je kazao u intervjuu za Večernjak, upravo je "predstavnik Mosta" tražio osam, a poslije pet milijuna eura pozajmice za osnivanje etične banke koja je, podsjetimo, nikad na kraju ostvareni projekt Zadruge za etično financiranje, čiji je cilj bio ulaganje u razvoj zajednice financijski, društveno i okolišno održivim projektima. Novac za tu banku, koja je trebala biti isključivo u vlasništvu klijenata, veli Bašić, Most je tražio kako ne bi blokirao njegov projekt. Koji mu je motiv bio da kaže takvo što, pojma nema, sam govori, upravitelj Zadruge za etično financiranje Goran Jeras.

- C.E.M.P. s nama jest kontaktirao i mi smo imali sastanak sa zagrebačkim direktorom tvrtke Ivanom Šimićem. Oni su tada tražili načine financiranja svog projekta i mi smo im izdali indikativnu ponudu. To je bila uobičajena ponuda, a etične banke inače funkcioniraju po modelu da se mora dati polog za financiranje projekta, koji je u ovom slučaju, za iznos koji su oni tražili, bio oko 15-16 milijuna eura. Još smo nekoliko sastanaka nakon toga imali, ali vidjeli smo da nema prostora za suradnju - kaže nam Goran Jeras, pa dodaje da on nikakve veze s Mostom nema niti je imao. Je li to tako, pitali smo i političkog tajnika te stranke Nikolu Grmoju.

- Taj čovjek koji podmićuje i bjegunac je iste je optužbe već iznio prije nekoliko godina u jednom listu. I tamo je govorio o "Mostovu čovjeku", ali nismo pretjerano reagirali. Ovog puta ćemo ga tužiti. Ne znam kako bismo mi bilo kakav novac za bilo što tražili kad Most projektu nije dao zeleno svjetlo. Svima je jasno da je mito završilo u džepovima HDZ-a - rekao je Grmoja.