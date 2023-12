Grliću Radmanu 5300 eura kazne, nije prijavio dividendu

Ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman prekršio je Zakon o sprečavanju sukoba interesa jer nije prijavio svu imovinu u imovinsku karticu.

"Ostala primanja"

Ustvrdilo je to jučer Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje je ministra kaznilo maksimalnom kaznom od 5300 eura.

Povjerenstvo je provjerom svih imovinskih kartica Grlića Radmana ustvrdilo da ministar ni u jednoj nije naveo tzv. "ostala primanja", no uvidom u informacijski sustav Porezne uprave utvrđeno je da je ostvario dohotke od kapitala. I to ne samo od tvrtke Agroproteinka nego je dobivao dividendu i od tvrtke Interplod te od dvije banke, OTP i Zagrebačke. Pa je tako u 2019. godini dobio gotovo dva milijuna kuna od Agroproteinke plus još 350 tisuća kuna od tvrtke Interplod, dok je od Zagrebačke banke dobio pet tisuća kuna. U 2020. godini od Agroproteinke je dobio gotovo 2,2 milijuna kuna, sto tisuća kuna od Interploda, a od OTP banke dividendu od 3800 kuna. Novac je dobivao i 2021. godine. I to gotovo tri milijuna kuna od Agroproteinke, oko 300 tisuća kuna od Interploda te oko tisuću kuna od Zagrebačke banke. U 2022. godini na račun dividende dobio je oko pet i pol milijuna kuna od Agroproteinke. Ništa nije prijavio.

– Morao je znati da mora unositi podatke od dobiti – kazalo je Povjerenstvo, koje je kao posebno otegotnu okolnost pri izricanju kazne Grliću Radmanu uzelo u obzir činjenicu da je još 2019. godine Povjerenstvo obvezniku dalo mišljenje da može primati dividendu iz ostvarene dobiti, ali mu je i ukazano da je dužan to prikazati u imovinskoj kartici što on sve ove godine nije učinio, suprotno zakonu. A iako je naknadno svoju imovinsku karticu ispravio, to mu nije previše pomoglo jer Povjerenstvo smatra da je to trebao napraviti sam, a ne pod pritiskom javnosti. S druge strane, isto je tako jasno da je Povjerenstvo gotovo četiri godine znalo da se ministar raspitivao o dividendi, ali nisu naknadno provjeravali je li Grlić Radman ispoštovao njihovu uputu. Da ne bi bio "zaboravan" i pri plaćanju kazne, pobrinut će se sam premijer.

Novi zakon

– Ministar Gordan Grlić Radman poštovat će odluku Povjerenstva o sukobu interesa, mi ćemo se brinuti da postupi po toj odluci. Na sjednici Odbora za gospodarstvo najavili smo novi zakon o društvima koja su u državnom vlasništvu, stvari će biti takve kakve jesu dok se ne donese novi zakon – kazao je Andrej Plenković.

Povjerenstvo je otvorilo predmet protiv Grlića Radmana sredinom rujna, i to nakon pisanja Indeksa da je ministar, kao suvlasnik tvrtke Agroproteinka, od 2019. do 2023. primao uplate dividendi u iznosu od 2,11 milijuna eura i da to nije prijavio u svojoj imovinskoj kartici. Tada su isto tako otkrili i da je Agroproteinka u poslovnom odnosu s Ministarstvom poljoprivrede. Ta se tvrtka 2017. godine jedina prijavila na natječaj i dobila desetogodišnju koncesiju za odvoženje i zbrinjavanje lešina uginulih životinja.

