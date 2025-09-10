Hoće li Hrvatska vratiti naftna polja? Predstavnici INA-e stigli u Siriju s Grlićem Radmanom

Nakon posjeta Jordanu, ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman stigao je u Damask, gdje je razgovarao sa svojim sirijskim kolegom Asaadom Hassanom al-Shaibanijem. Tom je prilikom istaknuo kako je sretan što se nalazi u Siriji u „ovom važnom trenutku njezine povijesti“, izrazivši punu solidarnost sa sirijskim narodom zbog godina rata i teškoća koje je proživio.

Naglasio je da Hrvatska podupire sveobuhvatan proces stabilizacije Sirije te pozdravlja ukidanje američkih i europskih sankcija, koje smatra nužnima za obnovu zemlje. „Želimo da Sirija uspije u oporavku nakon godina rata, kao što je to uspjela i Hrvatska“, poručio je Grlić Radman.

Dodao je kako je Hrvatska nastavila pomagati sirijskim izbjeglicama u Jordanu, što pokazuje njezinu predanost Sirijcima gdje god se nalazili. Naglasio je i da su mir i sigurnost na Bliskom istoku nužni te da se do njih može doći jedino dijalogom i diplomacijom.

Posjet je ocijenio prekretnicom u odnosima dviju zemalja, istaknuvši da postoji mnogo mogućnosti za suradnju u različitim područjima, osobito u gospodarstvu i energetici. Dogovoreno je i formiranje izaslanstava poslovnih ljudi kako bi se istražile mogućnosti suradnje i ojačale zajedničke veze.

Ministar je također izrazio spremnost da Hrvatska otvori veleposlanstvo u Damasku, a u njegovoj delegaciji nalaze se i predstavnici INA-e, koja je do 2012. godine poslovala u Siriji.