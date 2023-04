Grbin: Nadamo se da razlog nisu pritisci; Grmoja: Marušić se želi izvući od svake odgovornosti

Ovog utorka stigla je bomba iz DORH-a, kada je potvrđeno kako je šefica USKOK-a Vanja Marušić podnijela ostavku, i to iz ''osobnih razloga''. Više informacija nije priopćeno, no ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica potvrdio je naknadno kako će ''sve biti jasnije u narednim danima''.

Ostavku je komentirao i šef SDP-a Peđa Grbin, navodeći kako se ''nada da nije bila izložena raznim pritiscima''.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ovo što je rečeno definitivno nije dovoljno. Hrvatska javnost zaslužuje znati malo više i zaslužuje znati što je do toga dovelo. Zaslužujemo se nadati da to nisu pritisci kojima je bila izložena. Podsjetit ću na situaciju od prije dvije godine, u jeku slučaja oko Gabrijele Žalac, kada ju je njena šefica [ravnateljica DORH-a Zlata Hrvoj Šipek] pokušala ''gurnuti pod autobus'' i svaliti svu krivnju za taj predmet na nju. Definitivno javnost zaslužuje znati koji je stvarni razlog za podnošenje ove ostavke - poručio je Grbin, referirajući se na aferu Softver kada je Marušić javnosti tvrdila kako je u USKOK-u došlo do propusta jer nisu EPPO izvijestili o provođenju izvida, a ne do zataškavanja. Inače, Marušić je prije pola godine bila izabrana na svoj drugi mandat.

O ostavci Marušić se oglasio i Nikola Grmoja (Most), navodeći kako ''šefica USKOK-a prva napušta brod koji tone''. ''Ravnateljica USKOKA-a Vanja Marušić nije podnijela ostavku 2021. nakon što je u propagandnom videu razotkrivena u laži da je USKOK postupao u predmetu Žalac u vrijeme kad su isti predmet preuzeli europski tužitelji. Umjesto ostavke, Vanja Marušić se sa šeficom DORH-a Zlatom Hrvoj-Šipek pokušala izvaditi s propagandnom tiskovnom konferencijom na kojoj je prošla još gore nego u prvom videu. Antologijska je fotografija njih dvije kad se zbunjeno gledaju zapetljane u nove laži. Ni tada Vanja Marušić nije dala ostavku'', objavio je Grmoja na Facebooku.

''Zato mi nije uvjerljiva izlika kako je ista šefica USKOK-a danas dala ostavku zbog nekog vozača. Prije bih rekao da se Vanja sada nastoji izvući od svake odgovornosti - pa i kaznene - zbog sudjelovanja u zataškavanjima kriminala u DORH-u, čiji je sastavni dio USKOK. Neki govore da je Vanja Marušić željela oprati svoj obraz i da je željela otvoriti istrage protiv AP-a i Banožić, govori se čak i o tome da je nudila nagodbu Josipi Rimac koja bi dovela do istrage protiv Plenkovića, ali da Šipek to nije dopustila. Kako god bilo, ova ostavka zbog nekakvog smiješnog razloga i vozača koji je slupao službeno auto mi nikako ne drži vodu. Osim ako Šipek time nije ucijenila Marušić. Nadam se da će jednom u Hrvatskoj svi biti jednaki pred zakonom, uključujući Zlatu, Vanju i AP-a'', navodi.