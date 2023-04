Gradi se novi granični prijelaz: Na prijelazu Okučani zgrada graničnih službi, carine...

S jedne strane granične prijelaze ukidamo, s druge gradimo. Nismo figurativni, govorimo posve doslovno, ovog puta o prelasku granice kod Okučana prema BiH, u svrhu rasterećenja Gradiške, a sve s početnim rokom završetka do početka sljedeće godine.

Izbjeći gužve

Neće se novim mostom preko Save do susjeda, čini se, ipak do sredine 2024. jer već je četvrti put produžen rok za dostavu ponuda tvrtki koje žele graditi granični prijelaz. Izvorni natječaj raspisan je sredinom prošlog mjeseca, ali Ministarstvo financija, točnije njegov Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza proteklih je 30 dana još objašnjavao i mijenjao dokumentaciju o nabavi. Nije to problem sam po sebi, naravno, jer firme koje se upuste u posao od 4,8 milijuna eura bez PDV-a žele biti sigurne da će predmetni granični prijelaz i moći izgraditi, i to unutar 12 mjeseci, koliko će za to imati vremena.

U svakom slučaju, oni koji se Ministarstvu žele javiti, imaju za to vremena do 3. svibnja, a mi ćemo se malo vratiti na početak pa pojasniti čemu sad taj novi prijelaz s BiH. Dio je on većeg plana koji glasi “brza cesta od granice Republike Mađarske preko Virovitice i Okučana do granice BiH”, a koja je opet dio još većeg, europskog pravca E-661. Kako je objašnjeno na lanjskoj, trinaestoj sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, radi se o koridoru Balaton – Virovitica – Okučani – Banja Luka – (Split), “koji predstavlja jednu od transverzalnih prometnih veza između Srednje Europe i Jadrana pa ima regionalni značaj za Hrvatsku, Mađarsku i BiH”. Najsjevernija dionica ove brze ceste ujedno je i dio pravca na kojem se planira buduća DC12, od Virovitice do Terezina Polja, ali idemo mi južnije jer tema je ipak bliže toj granici, odnosno trasi Okučani – granica BiH.

Ta se brza cesta planirala u tri faze; prva je most preko Save, koji su zajedno financirale Hrvatska te BiH, ugovorena cijena izgradnje bila je 145 milijuna kuna bez PDV-a, od čega je Hrvatska dala 61 milijun. Radovi na mostu završeni su, a izvođači radova na sljedećoj fazi čak su dobili i dopuštenje da gradilištu prilaze preko njega kako bi izbjegli gužve na D5 jer ondje su često kolone prema graničnom prijelazu Stara Gradiška. Druga faza spojna je brza cesta od graničnog mosta na Savi do Čvora Novi Varoš, sa spojem na državnu cestu DC5. Nešto više od četiri kilometara radi se ondje trenutačno, košta to 292 milijuna kuna, a sami su radovi počeli lani u veljači te bi trebali završiti do veljače sljedeće godine.

Strategija od 1997.

Što se treće faze tiče, ona podrazumijeva brzu cestu od čvora Novi Varoš do postojećeg cestarinskog prolaza Okučani na autocesti A3, procjena vrijednosti ovog dijela radova je oko 95 milijuna kuna te će oni također trajati dvije godine. Idemo sad još malo na sam granični prijelaz koje će, sudeći po dokumentaciji, biti poprilično zdanje. Glavna zgrada graničnih službi (jer na jednom mjestu bit će i hrvatska i bosanskohercegovačka granična policija) planira se u veličini od 612 četvornih metara, gradit će se još i spremište oružja, sanitarni čvorovi, zgrada detaljnog pregleda teretnih vozila od 300 kvadrata, kao i zgrada carine. Spomenimo još i da je ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu radio Institut IGH, koji je u svojoj dokumentaciji podsjetio i kako je brza cesta granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – granica BiH “sastavni dio europskog priključnog transverzalnog cestovnog smjera koji povezuje Split s Banjom Lukom i Balatonom”, a planirana je još Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske, koju je Zastupnički dom Sabora donio u lipnju 1997. godine.

Ugovor za novi most preko Save Hrvatska i BiH potpisale još 2011.

Prometni pravac na kojem se radi nije ključan samo za Hrvatsku već i za susjednu Bosnu i Hercegovinu. Novi most preko Save na susjednoj strani svojevrsni je nastavak već izgrađene autoceste koja iz Doboja, odnosno Banje Luke vodi do Bosanske Gradiške, a on će omogućiti i izravno povezivanje iz pravca BiH na autocestu Zagreb – Lipovac. Također, novi most, kad se završe preostale faze radova na hrvatskoj strani, bit će rješenje za trenutačne gužve na jednom od najprometnijih graničnih prijelaza između Hrvatske i BiH. S naše strane to je Stara Gradiška, a s bosanskohercegovačke Bosanska Gradiška koja je redovito zagušena kamionima, s tim da je u BiH sam prijelaz smješten na starom mostu preko kojeg se odvija sav promet. Podsjetimo još i da su Hrvatska te BiH ugovor za izgradnju novog mosta preko Save potpisale još 2011. godine.

