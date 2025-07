Građevinar iz Slavonije godinama silovao životinje: Priznao spolne odnose s ovcom, kobilom i mrtvom kokoši

Općinsko državno odvjetništvo u Slavoniji podiglo je optužnicu protiv 43-godišnjeg muškarca iz Slavonije zbog počinjenja izuzetno teškog i uznemirujućeg kaznenog djela, silovanja životinja. Riječ je o nezaposlenom građevinskom radniku koji je, prema optužnici, u više navrata tijekom razdoblja od 2022. do 5. ožujka 2025. godine imao spolni odnos s ovcom i kobilom na poljoprivrednoj parceli i farmi u blizini svoje kuće. U optužnici se navodi kako je bio svjestan da svojim postupcima nanosi životinjama ozbiljnu fizičku i psihičku patnju, no unatoč tome nije prestao. Činove je navodno počinio na otvorenim prostorima, u blizini doma te u zasad nepoznatoj štali do koje je, prema vlastitom priznanju, dolazio pješice.

Iskaz koji je dao tijekom ispitivanja pred državnim odvjetnikom dodatno je uznemirujuć – u njemu je muškarac priznao sve što mu se stavlja na teret, ne osporavajući niti jedan navod. Među detaljima koje je iznio bio je i slučaj u kojem je pronašao mrtvu kokoš, koju je, prema vlastitom priznanju, seksualno zlostavljao i potom odbacio u travu. U okviru istrage, pretražen je njegov mobilni telefon koji mu je privremeno oduzet. Na uređaju je pronađeno čak devet videozapisa koji prikazuju seksualne radnje između muškaraca i životinja, kao i više poruka koje je sam slao drugim osobama.

U tim porukama eksplicitno je opisivao vlastite seksualne odnose sa životinjama. Unatoč ozbiljnosti i prirodi kaznenog djela, Općinsko državno odvjetništvo predložilo je sudu uvjetnu kaznu. Traže izricanje zatvorske kazne u trajanju od deset mjeseci, koja se ne bi izvršila ako okrivljenik u roku od tri godine ne počini novo kazneno djelo. Također je predloženo da plati trošak kaznenog postupka u iznosu od 338,50 eura.