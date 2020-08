Gordan Lauc iznenadio Šprajca: Otkrio u emisiji kako je prebolio koronavirus

Znanstvenik i član Znanstvenog savjeta Vlade prof. dr Gordan Lauc otkrio je da je prebolio Covid-19 te je tako iznenadio i voditelja Zorana Šprajca u čijoj je emisiji danas gostovao.

- Jedan atipični ljetni Covid-19 bez respiratornih simptoma. Ali sam dva puta napravio test na protutijela i imao sam protutijela. Što znači da sam ja trenutno, u biti, zaštićen i ne mogu se zaraziti i ne mogu prenijeti na vas - otkrio je Lauc u RTL Direktu.

Kazao je da ne zna gdje se zarazio.

- Bio je vrlo atipičan, uopće nisam pomislio da se radi o koroni dok nisam napravio test i vidio da imam koronu - kazao je Lauc koji se odlučio na test zato što mu je nekoliko dana bilo loše i dodao: - Imao sam temperaturu i ništa drugo, nikakve respiratorne simptome. Ali sam rekao OK, ajmo za svaki slučaj provjeriti. Pandemija je. Možda je to. Ispalo je da je to.

Objasnio je i zašto je to bilo atipično.

- Zato što je Covid tijekom zime bio primarno respiratorna bolest. Ljudi su imali problema s upalom pluća i to je ubijalo veliki broj pacijenata. Ja nisam nijedanput zakašljao. Ono što općenito viđamo u Europi i dobrom dijelu Amerike je zapravo puno manje pacijenata u bolnicama. Iako ima zaraženih ljudi nema teško bolesnih. To su naša istraživanja zapravo i predvidjela, kazao je i objasnio da virus nije oslabio.

- Promijenilo se stanje našeg organizma koji se primarno mijenja kada prestano sezona grijanja. Jer dok grijemo, imamo vrlo suhi zrak u prostorijama, osuši našu mukoznu barijeru i to nas čini podložnima svim respiratornim infekcijama. Sad vidimo da ono što je tijekom zime bio primarno respiratorni virus sada kod velikog broja ljudi tijekom ljeta ne uzrokuje respiratorne sindrome. Od mene nadalje - rekao je.

- Proveli smo veliko istraživanje koje je pokazalo da je doista smrtnost i teži oblici Covida-19 su rijeđi tijekom ljeta. U međuvremenu se pokazalo da je hospitalizacija u čitavoj Europi pala. U Engleskoj je na 3 posto onog što je bilo u travnju - kazao je Lauc i dodao kako vidimo da se virus može širiti i ljeti, ali da ljudi nemaju toliko teške simptome.