Razmak 1,5-2 m ili maske u učionici: Učenici više neće imati klasične odmore

Dvojbe više nema – nastava u Hrvatskoj počinje 7. rujna. Dva tjedna uoči početka školske godine povjerenstvo u kojem su predstavnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, epidemiolozi, predstavnici ravnatelja osnovnih i srednjih škola, sindikati, klinički psiholozi, dovršili su mjere za vrtiće, osnovne i srednje škole kojih će se morati pridržavati i učenici i nastavnici kako bi se zaštitili od potencijalne ugroze koronavirusom.

Mjere su danas predstavili ministar obrazovanja Radovan Fuchs i Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a. Na temelju tog osnovnog dokumenta sada svaka škola za sebe, a ovisno o županiji i zdravstvenoj slici unutar županije, određuje kojem propisanom modelu će se prikloniti. Drugim riječima – higijena, redovito pranje ruku i distanca temelji su na kojima će se unutar škola održavati nastava

Mjerenje temperature

Dakle škole, bilo osnovne bilo srednje, morat će u učionicama osigurati 1,5 m razmaka. U onim učionicama čija kvadratura to ne omogućava kao što je to slučaj s učenicima koji nastavu pohađaju u većim gradovima škole će imati na izbor – ili će učenici (i nastavnici) nositi maske dok sjede na nastavi osim učenika od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola ili će se razred podijeliti u dvije grupe.

Izabere li škola ovo potonju opciju, a vodeći računa o zdravstvenoj slici županije u kojoj djeluje, učenici (odnosi se na učenike od petog do osmog razreda i srednje škole op.a.) će unutar jednog razreda biti podijeljeni u grupe i jedna će grupa dva dana dolaziti u školu i imati potreban razmak, dok će druga grupa u školi sjediti sljedeća tri dana. To nikako ne znači da oni učenici koji će biti u takvoj organizaciji nastave dok su dva dana kućama ne rade ništa – štoviše, unaprijed će od nastavnika dobiti zaduženja i gradivo koje će morati sami proći i po dolasku na nastavu ista iznova proći.

Svi učenici, neovisno koji razred pohađali, u školi više neće imati klasične odmore – drugim riječima, učenicima mora biti jasno rečeno da se ne smiju miješati s ostalim razredima kako bi se i tako spriječila zaraza. Naravno o tome brigu moraju, naročito u nižim razredima, voditi učitelji i djeci na njima primjeren način objasniti situaciju. Propisana odluka definira da u određenim situacijama stožer može odlučiti da učenici i unatoč maloj kvadraturi ne moraju na nastavi nositi maske – to se odnosi na one škole koje se nalaze u županijama s malim ili niti jednim slučajem zaraze.

U nižim razredima preporučeno je da učenici sjede jedan iza drugoga, nikako lice u lice, a što se tiče boravka u blagovaonici, sportskoj dvorani, školskoj knjižnici da on bude organiziran po skupinama (odnosno razredima) i nisu obvezni na satu sjediti s maskama Roditelji ne bi trebali ulaziti u škole – osim ako je riječ o djetetu s teškoćama u razvoju koje trebaju otpratiti do nastavnika.

Tada se roditelji trebaju pridržavati svih pravila i obavezno držati dva metra razmaka. Obveza učenika jest da prije ulaska u učionice opere ruke. U nižim razredima maske su potrebne učiteljima kada su u komunikaciji s drugim učiteljima, kada prolaze hodnikom, ili kada su u kontaktima s roditeljima.

Neovisno u kojem razredu predaju svi zaposlenici škola, dužni su svaki dan mjeriti temperaturu, a preporuka je ista i za učenike kako bi bili sigurni da su na vrijeme spriječili bilo kakvu potencijalnu ugrozu drugih. U višim razredima škole moraju voditi evidenciju ulazaka i izlazaka, a za roditelje vrijede ista pravila kao i kod nižih razreda. Učitelji predmetne nastave moraju nositi maske na satu ako u određenoj učionici nije moguće napraviti razmak od 1,5 metra, a u slučaju povoljne epidemiološke slike nadležni lokalni stožer, na prijedlog ustanove i uz suglasnost osnivača može odlučiti da za pojedinu školu učenici viših razreda i učenici srednjih škola ne moraju nositi maske kao niti profesori.

Djecu i učenike i roditelji i nastavnici trebaju upozoravati da ne dodiruju usta, nos i oči, da u školama redovito peru ruke i da ne dijele čaše ili pribor za jelo međusobno. Koliko god je moguće, sve škole u cijeloj zemlju trebaju voditi računa da sat tjelesnog koliko god je moguće provode vani. Za provedbu svih mjera ključnu ulogu imaju ravnatelji svih škola.

U vrtićima sapun i voda

Što se pak vrtićke djece tiče, odgajateljice moraju voditi računa da djeca redovito peru ruke, pri čemu se prednost daje vodi i sapunu, a ne dezinficijensu. Vrtići nemaju ograničenje koliko djece može biti u grupi kao što je to slučaj bio na početku epidemije, ali kao i kod nižih razreda odgajatelji moraju voditi računa da se vrtićke grupe ne miješaju.

Krevetići za dnevni odmor djece, stolovi za jelo u vrtiću razmiču se tako da djeca sjede na što većoj udaljenost u prostoriji – minimalno 1,5 metra razmaka, ali opet tako da svi budu uključeni. Djelatnicima vrtića kao i nastavnicima u školama s kroničnim bolestima preporučeno je da tijekom radnog dana nose zaštitne maske. Do daljnjeg su u svim vrtićima zabranjeni vanjski posjeti – poput izvođenja kazališnih ili drugih predstava.

U pratnji vrtićke djece do njihova dolaska u ustanovu uvijek je samo jedna odrasla osoba i ona mora nositi masku. Svi djelatnici vrtića baš kao i djelatnici škola dužni su prije dolaska na posao izmjeriti temperaturu, a ista preporuka odnosi se i na djecu.