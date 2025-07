Golub izmetom po velikanima, a performeri po zdravoj pameti – sve na naš trošak

Prošlotjedna Noć performansa u Zagrebu, nažalost, održana je po danu pa smo mogli jasno vidjeti svu tu umjetničku bijedu. Siniša Labrović je na Cvjetnom trgu stajao ukipljen na postolju, a na glavu mu je bio pričvršćen lažni golub – možda je bio punjeni, nisam jasno vidio. Njegova je ideja u tome da su spomenici velikanima osuđeni na to da golubovi po njima obavljaju ono što i inače ptice nesmetano obavljaju po prolaznicima. On nas poziva da "zamijenimo kič simboliku i šuplju etiku goluba mira s maslinovom grančicom u kljunu s djelatnom etikom i probavnom simbolikom goluba koji sjedi na glavi velikana i sere." Tome se ne bi imalo što prigovoriti da je on na glavi imao pravog goluba koji bi srao i po njemu, ali ne – njegov je golub higijenski. Labrović hoće reći da su neki drugi velikani zaslužili da budu uneređeni, pa izričito spominje Trumpa, Putina, Xi Jinpinga, Ursulu von den Leyen, Tuđmana, Plenkovića i Milanovića. Svi će biti posrani osim onih koje financira Možemo! Svi su prije Labrovića završili na smetlištu povijesti, ali on će ostati čiste glave. Eto, to vam je ideologija Noći performansa koju ne plaćamo baš malo. Udruga Domino je 2025. dobila 4200 eura za Noć performansa, koja je dio festivala izvedbenih umjetnosti Perforacije koji nas stoji 21.000 eura, a to je sitnica prema 133.050 eura koliko Domino godišnje zdrobi za svoje projekte.