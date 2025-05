Godinu i pol nakon tragedije bivši ministar Banožić izlazi pred sud

Godinu i pol dana poslije prometne nesreće koju je skrivio i u kojoj je jedna osoba smrtno stradala sutra počinje suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću . Prvi pokušaj početka suđenja na Općinskom sudu u Vinkovcima bio je zakazan za početak ožujka ove godine, ali je zbog bolesti sutkinje Marije Rukavine odgođen do sutra. Banožića se tereti da je u studenom 2023. godine, oko šest sati ujutro, na državnoj cesti između Vinkovaca i Županje, vozio neprilagođenom brzinom iako je vidljivost bila znatno smanjena, odnosno tog jutra je u okolici Vinkovaca bilo magle te je se moralo voziti s puno više opreza i samim tim prilagođenijom brzinom. U takvim uvjetima Banožić, koji je navodno krenuo u lov svojim osobnim vozilom koje je bilo prepravljano za potrebe lova, pretjecao je kamion tegljač ispred sebe te je tom prigodom prešao na suprotnu stranu ceste. Pri tome je prednjim dijelom svog džipa udario u prednji lijevi dio kombija kojim je upravljao Goran Šarić (41) iz Privlake koji je na mjestu preminuo. Banožić je u toj prometnoj nesreći i sam zadobio teške tjelesne ozljede zbog kojih je prvo prebačen na liječenje u Opću županijsku bolnicu Vinkovci, a potom i u KBC Osijek.

Mjesecima poslije te nesreće, u kojoj je život izgubio otac dvije malodobne djevojčice, za RTL Dosje govorio je vozač kamiona tegljača koji je zapravo i jedini živući svjedok te nesreće. – Sumaglica, magla, klizava cesta, vidljivost na 200-300 metara. Ja sam se kretao prema Županji. Kretalo se vozilo u suprotnom smjeru i jedno vozilo iza mene. U jednom trenutku, udara s lijeve strane... – rekao je u tom razgovoru vozač kamiona koji je vozio ispred Banožića. Kazao je i kako je policija utvrdila da je on vozio kamion brzinom od 75 kilometara na sat te misli da je Banožić vjerojatno vozio brže jer ga je pokušavao obilaziti. – Bio je s lijeve strane, vidjela su se njegova svjetla i nije bilo drugih vozila osim nas troje u tom trenutku. U suprotnom smjeru je išlo vozilo, nesreća se dogodila na lijevoj strani iza mog kamiona – rekao je vozač kamiona koji je i izvlačio Banožića iz razbijenog vozila.

Prisjetio se i kako je nakon nekih 100-200 metara stao kako bi pomogao unesrećenima kao i da je vozilo bilo prevrnuto na bok. Kaže i kako je u blizini bio neki službenik koji je isto bio prisutan i rekao je da obojici nema spasa. Interesantno je i kako su novinari na mjesto nesreće došli vrlo brzo, ali da kamiona tegljača nije bilo u blizini iako je očevid trajao satima poslije. U spomenutoj emisiji RTL Dosje Banožić je rekao kako je vozio prema Županji te da se nakon kamiona, koji je vozio ispred njega, na nekakvih sto metara, na suprotnom traku, pojavljuje kombi bijele boje koji u nekom trenutku svojom zadnjom stranom prelazi na njegovu stranu.

– Je li se to dogodilo zbog kočenja ili zbog nečeg drugog, u ovom trenutku ne mogu reći. Uglavnom, njegova zadnja polovica prelazi na moju stranu. Ja u tom trenutku pokušavam kočiti, međutim odlazim na lijevo i zato se dogodilo ono što sam rekao, nije frontalni sudar, nego on je bio više bočno, ali dopustimo da to fizika pojasni, da ja ne bih sad ovdje bio prometni stručnjak. Ali, do samog trenutka sam pokušavao da ne dođe do tog kontakta. Ono što sam zadnje mogao je stisnuti kočnicu i pokušati napraviti najbolje što mogu. Međutim, dogodilo se to da sam završio na suprotnoj strani – kazao je Banožić. Mario Banožić angažirao je kao odvjetnicu Kseniju Vržinu koja je rekla kako bivši ministar nije preticao te da to što je sudar bio u suprotnom kolničkom traku ne znači da je Banožić pretjecao. – Mi ćemo svakako tražiti novo vještačenje. Na tome ćemo temeljiti našu obranu – kazao je tada Vržina.

Čudne stvari



Od prvog dana nesreće slučaj Banožić izazvao je veliku pažnju i zbog nekih stvari koje su se događale oko tog slučaja, a koje nisu uobičajene kod običnih ljudi. Jedna od njih je i činjenica da mu je utvrđeno da je imao 0,21 promila alkohola u krvi, za što je Banožić kasnije izrazio sumnju da alkohol potječe od dezinficijensa koji mu je u organizam ušao kroz kožu. Poslije oporavka u KBC-u Osijek Banožić nije priveden u policiju tako da je svoju izjavu o okolnostima prometne nesreće dao kasnije u zgradi PU vukovarsko-srijemske i to u kontroliranim uvjetima. Ubrzo poslije nesreće Banožić je aktivirao opciju "6 plus 6", a nakon što mu je istekla ta povlastica otvorio je tvrtku JAV d.o.o. koja se baviti najrazličitijim djelatnostima poput savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem, ali i promidžbom, istraživanjem tržišta, organiziranjem seminara, zastupanjem inozemnih tvrtki, poslovima upravljanja nekretninom, posredovanjem u prometu nekretninama, pripremanjem i usluživanjem jela i pića, prijevozom osoba i tereta... Inače, za kazneno djelo za koje se tereti Banožić propisana je kazna od jedne do osam godina zatvora.

