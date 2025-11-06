Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tisuće ispratile Nicoliera, Beroš se vratio u operacijsku salu...

POLITIČKI INTERVJU TJEDNA

VIDEO Dragan Bagić: Nakon Splita, svašta je moguće, Plenković je izgubio kontrolu

Pogrešno je tvrdi da su 500 tisuća ljudi radikalni desničari koji podržavaju ovo što se dogodilo u Splitu, ali problem s koncertom i ponašanjem cijelog HDZ-a, Vlade, a pogotovo gospodina Ivana Anušića koji je nakon koncerta rekao da ništa više neće biti isto u politici je u tome što nisu predvidjeli moguće posljedice-kazao je Bagić