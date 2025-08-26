Gledajte '240 sekundi' 24sata. Policija: Nije bilo propusta u Benkovcu. Beroš šalje molbe

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
NEVIĐENI LUKSUZ
FOTO Pogledajte vilu na Krku vrijednu skoro 3 milijuna eura: Ima sedam soba i grijani bazen
je li vaš među njima?
Mehaničar otkriva 5 najpouzdanijih brendova automobila: 'S njima možete prijeći i 500 tisuća kilometara'
'tatarinova'
FOTO Maja Šuput prošetala Špancirfestom, a posebnu pozornost privukla narukvica koju je dobila od bivšeg supruga
Partnerski sadržaj
Osnaživanje rasta kroz digitalne inovacije: Partnerstvo Raiffeisen banke i BOSQARA
Skrivene vinske staze