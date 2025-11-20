Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pobjeda u Zagorju: Sporne elektrane su ipak nezakonite!

VL
Autor
vecernji.hr
20.11.2025.
u 21:06

U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat. 

Ključne riječi
240 sekundi 24sata

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Uhićenje Nenada Petraka
EUROPOL GA SMATRA JEDNIM OD VOĐA BALKANSKOG KARTELA

Nenad Petrak je godinama živio ispod radara. Jedna pucnjava je razotkrila da organizira krijumčarenje tona droge. Sada mu je potvrđena optužnica

"Skiper je tražio milijun eura za 900 kg. To je džabe. Jedan milijun nije ništa za takav posao, još 10 posto na 900 kilograma za preuzimanje droge od skipera... Samo neka prođe ovaj posao, pa drugu godinu idemo mi samostalno u to jer mi nije potrebna trenutno potrebna nervoza", rekao je Petrak Brkiću

Učitaj još

Kupnja