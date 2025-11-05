Gledajte '240 sekundi' 24sata: Huligani u Splitu tjerali i heroja Vukovara. Htio je zaštititi djecu

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
PREZGODAN PAR!
FOTO Evo koga ljubi naša misica kojoj predviđaju pobjedu na izboru za najljepšu ženu svijeta
Ovi znakovi neće znati što ih je snašlo!
Danas će nam se pojaviti najjači puni Mjesec godine i ovim horoskopskim znakovima napraviti totalni kaos od života
nove slike
FOTO Maja Šuput i Šime iz 'Gospodina Savršenog' opet snimljeni zajedno, evo gdje su bili ovaj put
Ne smijete ignorirati!