Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji čudesne operacije bebe u Zagrebu. Vjesnik će rušiti...

Danas u vijestima Igora Bobića: Neboder Vjesnika je opasan i mora se srušiti. Statičari: "To treba učiniti što prije". Čudo na Rebru: Operirali bebu dok je još bila djelomično u maternici majke i uklonili joj tumor. Majka Anita za 24sata: "Moj sinčić sam diše...". U Sisku se sa skoro pet promila alkohola zabio u stup! Ministar Anušić o frizurama na vojnom roku: "Ovo nije ekskurzija". Mirovni pregovori o kraju rata u Ukrajini u Ženevi. Mijenjali američki plan. Evo tko je sve otpisan u Dinamu, na zimu slijedi čistka.