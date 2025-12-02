Trumpov čovjek kod Putina, Europa strahuje od najgoreg: Prijeti li opasan presedan za cijeli svijet?

Šefica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas izrazila je u ponedjeljak otvorenu bojazan da bi današnji sastanak američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom mogao dovesti do toga da sav pritisak padne na Ukrajinu. "Bojim se da će sav pritisak biti stavljen na žrtvu, da Ukrajina mora napraviti ustupke i preuzeti obveze“, rekla je Kallas novinarima u Bruxellesu. Witkoff, investitor u nekretnine i dugogodišnji Trumpov prijatelj, stigao je u Moskvu nakon vikend-razgovora s ukrajinskom delegacijom na Floridi. Sastanak s Putinom zakazan je za danas poslijepodne, a prema riječima glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova, teme će biti granice, sigurnosna jamstva, zamrznuta ruska imovina te moguće zajedničke investicije. Europski čelnici posebno su uznemireni nakon što je prošlog mjeseca procurio nacrt američkog mirovnog plana od 28 točaka, koji je uvelike išao na ruku Moskvi – uključivao je ustupanje teritorija u istočnoj Ukrajini koje Rusija još ne kontrolira, ograničavanje ukrajinske vojske i odustajanje Kijeva od članstva u NATO-u. Iako je plan kasnije smanjen na 19 točaka i ublažen, zabrinutost ostaje.

"Ne smije biti diktiranog mira", poručio je njemački kancelar Friedrich Merz nakon razgovora sa Zelenskim u ponedjeljak, govoreći zajedno s poljskim premijerom Donaldom Tuskom. "Nema odluke o Ukrajini i Europi bez Ukrajinaca i bez Europljana", dodao je. Francuski predsjednik Emmanuel Macron bio je još izričitiji. "Samo Ukrajina može odlučivati o svojim teritorijima. Europljani moraju sjediti za stolom kako bi osigurali trajna sigurnosna jamstva", kazao je.

U ponedjeljak je Zelenski boravio u Parizu gdje je s Macronom nekoliko sati razgovarao o pregovorima i sigurnosnim jamstvima. Istog dana telefonski je razgovarao s britanskim premijerom Keirom Starmerom i njemačkim kancelarom Merzom, a ukrajinska i francuska strana zajedno su kontaktirale i Witkoffa. "Mir mora postati istinski trajan. Rat mora završiti što je prije moguće“, napisao je Zelenski na platformi X nakon razgovora.

Paralelno s diplomatskim naporima, Ukrajina je pod dodatnim pritiskom nakon iznenadne ostavke šefa predsjedničkog ureda Andrija Jermaka u petak, usred najvećeg korupcijskog skandala Zelenskog mandata. Na terenu situacija ostaje teška: prema analizi Instituta za proučavanje rata (ISW) i agencije AFP, ruske snage su u studenom ostvarile najveći mjesečni teritorijalni napredak u posljednjih godinu dana što je drugi najveći mjesečni dobitak od početka invazije (isključujući prve mjesece rata). Kaja Kallas nazvala je ovaj tjedan „ključnim“ za daljnji tijek pregovora, upozorivši da bi dopuštanje Rusiji da silom mijenja granice postavilo opasan presedan za cijeli svijet, piše Guardian.