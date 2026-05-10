IZRAZILI SUĆUT

Potresna poruka policijskog sindikata nakon tragedije: 'Ubijen je naš kolega'

Šimun Ilić
10.05.2026.
u 16:43

Sindikat smatra da zaštita policijskih službenika mora postati trajna obveza države i društva te je pozvao na ozbiljan razgovor o sigurnosti policajaca u Hrvatskoj.

Sindikat policije Hrvatske oglasio se nakon tragične smrti Roberta Grileca, voditelja Službe kriminalističke policije Policijske uprave krapinsko-zagorske, poručivši kako nasilje nad policijskim službenicima ne smije postati nešto na što će se društvo naviknuti. U priopćenju su izrazili duboku sućut obitelji, prijateljima i kolegama ubijenog policijskog službenika, istaknuvši da je riječ o profesionalcu koji je život posvetio sigurnosti građana i policijskom pozivu.

“Duboko smo potreseni. Ubijen je naš kolega. Iza svake uniforme stoji čovjek i iza svakog policajca stoji obitelj”, poručili su iz Sindikata policije Hrvatske. Sindikat je najoštrije osudio brutalni čin nasilja te upozorio da napadi, prijetnje i omalovažavanje policijskih službenika ne smiju biti promatrani kao “dio posla”.

“Društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima, navikava se na rušenje vlastite sigurnosti”, navodi se u priopćenju. Istaknuli su kako policajci svakodnevno ulaze u opasne situacije, suočavaju se s prijetnjama, agresijom i nasiljem, a posljedice takvog posla osjećaju i izvan radnog vremena.

Sindikat smatra da zaštita policijskih službenika mora postati trajna obveza države i društva te je pozvao na ozbiljan razgovor o sigurnosti policajaca u Hrvatskoj. “Očekujemo da ova tragedija ne ostane samo još jedna crna vijest”, poručili su iz Sindikata policije Hrvatske.

Forenzičari na mjestu događaja, sve puno policije: Šokantno jutro u Krapini, u ovom kafiću ubijen je policajac Podijeliti Natrag na članak
Krapina Robert Grilec

LA
laptopxp1
16:59 10.05.2026.

Po svoj prilici ovaj nije ubio policajca nego susjeda. Nemo veze s tim gdje je i što radio.

ML
mladaklada
17:11 10.05.2026.

Žalim ovog policajca, ali ima više slučajeva gdje su bivši i djelatni policajci također činili kaznena djela, pa i ubojstva. Tko je trebao zaštititi njihove žrtve? Oni su građani poput svih nas, ali se bave opasnijim poslom. Ako je ovdje riječ o sukobu osobne prirode, onda je sporedno je li žrtva policajac ili civil. Ovako, stvara se narativ u dnevnopolitičke svrhe.

LP
ljerka.p2911
17:01 10.05.2026.

Sučut ožalošćenima

POVIJESNI DAN

'Volio bih proći kroz tu rupu', rekao je Tito dajući prilog za tunel koji su mineri i radnici probili nevjerojatnom preciznošću

Tog povijesnog 10. svibnja 1978. godine bitka s planinom ušla je u veliko finale - kroz otvor tunela probijen minom koju je 5. svibnja, u 4 sata i 15 minuta, ispalila brigada Steve Gostovića, radnici zagrebačke 'Hidroelektre' i splitskog 'Konstruktora' pružili su jedni drugima ruke. Taj je susret bio točka na 'i' najtežeg dijela velikog projekta na kojem je, gotovo dvije godine, intenzivno radilo 580 graditelja i minera.

