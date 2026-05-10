Potresna poruka policijskog sindikata nakon tragedije: 'Ubijen je naš kolega'

Sindikat policije Hrvatske oglasio se nakon tragične smrti Roberta Grileca, voditelja Službe kriminalističke policije Policijske uprave krapinsko-zagorske, poručivši kako nasilje nad policijskim službenicima ne smije postati nešto na što će se društvo naviknuti. U priopćenju su izrazili duboku sućut obitelji, prijateljima i kolegama ubijenog policijskog službenika, istaknuvši da je riječ o profesionalcu koji je život posvetio sigurnosti građana i policijskom pozivu.

“Duboko smo potreseni. Ubijen je naš kolega. Iza svake uniforme stoji čovjek i iza svakog policajca stoji obitelj”, poručili su iz Sindikata policije Hrvatske. Sindikat je najoštrije osudio brutalni čin nasilja te upozorio da napadi, prijetnje i omalovažavanje policijskih službenika ne smiju biti promatrani kao “dio posla”.

“Društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima, navikava se na rušenje vlastite sigurnosti”, navodi se u priopćenju. Istaknuli su kako policajci svakodnevno ulaze u opasne situacije, suočavaju se s prijetnjama, agresijom i nasiljem, a posljedice takvog posla osjećaju i izvan radnog vremena.

Sindikat smatra da zaštita policijskih službenika mora postati trajna obveza države i društva te je pozvao na ozbiljan razgovor o sigurnosti policajaca u Hrvatskoj. “Očekujemo da ova tragedija ne ostane samo još jedna crna vijest”, poručili su iz Sindikata policije Hrvatske.