Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI ZAHTJEV EU

Glavak: 65% tržišta videa drže servisi izvan EU

Split: Konferencija o budućnosti hrvatskih otoka
Foto: Milan Sabic/PIXSELL
1/3
Autor
Ivica Beti
24.10.2025.
u 12:14

Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama nije prepreka tržištu, nego alat kojim Europa štiti svoj glas, kaže eurozastupnica

– Kada govorimo o kulturi, ne govorimo o trgovini. Govorimo o jeziku, o načinu na koji vidimo svijet, o tome tko smo. A upravo je naš europski identitet u digitalnom prostoru ugrožen – istaknula je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak na plenarnoj sjednici u Strasbourgu, tijekom rasprave o obvezama iz Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD) u transatlantskom dijalogu. Zastupnica Glavak pozvala je Komisiju i države članice da u transatlantskom dijalogu čvrsto i jedinstveno brane obveze iz ove Direktive. Predstavila je podatke prema kojima više od 65 posto prihoda tržišta videa na zahtjev u Europi ostvaruju tri velika neeuropska servisa – Netflix, Amazon Prime i Disney+.

Premda čine oko 30 posto ponude u katalogu, europski sadržaji imaju udjel od samo 16 posto ukupno gledanog vremena. Više od 80 posto vremena europski građani provode uz neeuropske programe, naglasila je Glavak. – Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama nije prepreka tržištu, nego alat kojim Europa štiti svoj glas. U Italiji, u Njemačkoj, u Poljskoj, u Hrvatskoj. Bez nje, europski autori, redatelji i producenti bili bi preplavljeni globalnim sadržajem koji dominira našim ekranima – rekla je Glavak, zaključivši da kvota koju zahtijeva EU od 30 posto sadržaja europskog podrijetla na platformama nije birokratska, već sredstvo obrane naše kulture.

Povjerenik Europske komisije za energetiku i stanovanje, Dan Jørgensen, naglasio je da je kultura ključna za identitet EU te da europski kulturni i audiovizualni model, utemeljen na otvorenosti i uzajamnom poštovanju, treba i dalje hrabro braniti. Prijedlog rezolucije o obvezama iz AVMSD-a ima cilj osigurati jasnu i jedinstvenu političku poruku Europskog parlamenta o položaju europskog audiovizualnog sektora u transatlantskom dijalogu. Posebno je to važno u svjetlu poteza američke administracije, koja je određene odredbe Direktive, uključujući kvotu od 30 posto za europske sadržaje u katalogu pružatelja usluga na zahtjev i obveze ulaganja u europske audiovizualne radove, označila kao trgovinsku prepreku. 

Zbogom starim vozačkim dozvolama! Uvode se nova europska pravila koja će sve promijeniti
Ključne riječi
Amazon Prime netflix Europska unija sunčana glavak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja