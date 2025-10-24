Glavak: 65% tržišta videa drže servisi izvan EU

– Kada govorimo o kulturi, ne govorimo o trgovini. Govorimo o jeziku, o načinu na koji vidimo svijet, o tome tko smo. A upravo je naš europski identitet u digitalnom prostoru ugrožen – istaknula je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak na plenarnoj sjednici u Strasbourgu, tijekom rasprave o obvezama iz Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD) u transatlantskom dijalogu. Zastupnica Glavak pozvala je Komisiju i države članice da u transatlantskom dijalogu čvrsto i jedinstveno brane obveze iz ove Direktive. Predstavila je podatke prema kojima više od 65 posto prihoda tržišta videa na zahtjev u Europi ostvaruju tri velika neeuropska servisa – Netflix, Amazon Prime i Disney+.

Premda čine oko 30 posto ponude u katalogu, europski sadržaji imaju udjel od samo 16 posto ukupno gledanog vremena. Više od 80 posto vremena europski građani provode uz neeuropske programe, naglasila je Glavak. – Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama nije prepreka tržištu, nego alat kojim Europa štiti svoj glas. U Italiji, u Njemačkoj, u Poljskoj, u Hrvatskoj. Bez nje, europski autori, redatelji i producenti bili bi preplavljeni globalnim sadržajem koji dominira našim ekranima – rekla je Glavak, zaključivši da kvota koju zahtijeva EU od 30 posto sadržaja europskog podrijetla na platformama nije birokratska, već sredstvo obrane naše kulture.

Povjerenik Europske komisije za energetiku i stanovanje, Dan Jørgensen, naglasio je da je kultura ključna za identitet EU te da europski kulturni i audiovizualni model, utemeljen na otvorenosti i uzajamnom poštovanju, treba i dalje hrabro braniti. Prijedlog rezolucije o obvezama iz AVMSD-a ima cilj osigurati jasnu i jedinstvenu političku poruku Europskog parlamenta o položaju europskog audiovizualnog sektora u transatlantskom dijalogu. Posebno je to važno u svjetlu poteza američke administracije, koja je određene odredbe Direktive, uključujući kvotu od 30 posto za europske sadržaje u katalogu pružatelja usluga na zahtjev i obveze ulaganja u europske audiovizualne radove, označila kao trgovinsku prepreku.