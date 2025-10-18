Pentagon zbog gay vojne drame napao Netflix: 'Proizvodite woke smeće'

Američko Ministarstvo obrane, poznato kao Pentagon, uputilo je oštru kritiku na račun Netflixa zbog nove hit serije "Boots", vojne drame s gay protagonistom, koja je u kratkom roku osvojila gledatelje diljem svijeta. U službenom priopćenju poslanom medijima, glasnogovornik Pentagona Kingsley Wilson nije štedio riječi, optuživši streaming servis za proizvodnju "woke smeća".

"Pod predsjednikom Trumpom i ministrom Peteom Hegsethom, američka vojska se vraća obnavljanju ratničkog etosa. Naši standardi su elitni, uniformirani i spolno neutralni jer težina ruksaka ili ljudskog bića ne mari jeste li muškarac, žena, gay ili heteroseksualac", započeo je Wilson. Potom je izravno napao Netflix: "Nećemo kompromitirati naše standarde kako bismo zadovoljili ideološku agendu, za razliku od vodstva Netflixa koje dosljedno proizvodi i hrani woke smeće svojoj publici i djeci."

Serija "Boots", koja se trenutačno nalazi na šestom mjestu najgledanijih serija na globalnoj razini i jedna je od najgledanijih u Hrvatskoj, temelji se na memoarima Grega Copea Whitea iz 2015. godine, "The Pink Marine". Radnja prati priču Camerona Copea, prikrivenog gay tinejdžera kojeg glumi Miles Heizer, koji se 1990-ih zajedno sa svojim najboljim prijateljem prijavljuje u američke marince. Vrijeme je to kontroverzne politike "Don't Ask, Don't Tell", a serija istražuje izazove s kojima se suočava mladić koji pokušava sakriti svoj identitet u izrazito mačo okruženju.

Reakcija Pentagona nije iznenađenje s obzirom na to da je na čelu Ministarstva obrane Pete Hegseth, bivši komentator Fox Newsa poznat po svojim konzervativnim i anti-LGBTQ+ stavovima. U lipnju je Hegseth naredio američkoj mornarici da ukloni ime gay aktivista i veterana Harveya Milka s jednog od svojih brodova, a kao razlog je naveo "ponovno uspostavljanje ratničke kulture". Hegseth je također najavio obračun s "woke kulturom" u oružanim snagama, zalažući se za ukidanje inicijativa za raznolikost i uključivost te predlažući spolno neutralne ili muške standarde tjelesne spreme.

S druge strane, glavni glumac serije, Miles Heizer, u nedavnom je intervjuu govorio o neočekivanom odjeku i aktualnosti te serije.



"Kada smo počeli snimati seriju 2023. godine, mislim da nismo namjeravali imati poruku koja je toliko relevantna za današnje vrijeme. Ali dok smo radili, sve su se ove stvari počele događati. Zanimljivo je da 'Boots' baca svjetlo na ono što se zapravo događa sada, iako je radnja smještena u 1990. godinu. To je uznemirujuće", izjavio je Heizer.

Kreator serije, Andy Parker, istaknuo je kako serija nije zamišljena kao politički pamflet, već kao priča koja baca svjetlo na osobnu cijenu koju plaća svaka osoba koja služi u vojsci, a koja je dodatno uvećana ako ste gay osoba koja se mora skrivati.

Napad na seriju "Boots" dio je šireg trenda u kojem desničarski krugovi kritiziraju Netflix i druge medijske kuće zbog promicanja raznolikosti. Ranije ovog mjeseca, Elon Musk je na svojoj društvenoj mreži X pozvao 227 milijuna pratitelja da otkažu pretplatu na Netflix zbog isječka iz animirane serije "Dead End: Paranormal Park" u kojem se pojavljuje transrodni lik.