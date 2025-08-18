Na misama na Veliku Gospu imali smo barem dvije Katoličke crkve u Hrvatskoj. Iako je njima zajedničko kršćanstvo, crkveni nauk, katekizam, u praksi to baš i ne ide tako. I nije to prvi put, ali je baš sad na Veliku Gospu došlo još više do izražaja. Naime, mnogi su se zgrozili na pozdravnu riječ sinjskoga gvardijana fra Marinka Vukmana, koji se na kraju mise obračunao s Dalijom Orešković i njezinim političkim stavovima. Štoviše, njegov je pozdravni govor nalikovao kao na predizborni skup HDZ-a 1990., a ne kao pozdravni govor svećenika franjevca 2025., i to još franjevca koji nije od jučer u službi, koji je dobro poznat i utjecajan. Stoga su njegove riječi još više za osudu!