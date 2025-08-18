Naši Portali
18.08.2025. u 17:40

Riječki nadbiskup Mate Uzinić svoju je poruku na riječkom Trsatu posvetio nadi, usmjerio prema budućnosti i uputio apel za mir u svijetu i bratstvo među ljudima bez obzira na rasu i narod, klasu ili vjeru.

Na misama na Veliku Gospu imali smo barem dvije Katoličke crkve u Hrvatskoj. Iako je njima zajedničko kršćanstvo, crkveni nauk, katekizam, u praksi to baš i ne ide tako. I nije to prvi put, ali je baš sad na Veliku Gospu došlo još više do izražaja. Naime, mnogi su se zgrozili na pozdravnu riječ sinjskoga gvardijana fra Marinka Vukmana, koji se na kraju mise obračunao s Dalijom Orešković i njezinim političkim stavovima. Štoviše, njegov je pozdravni govor nalikovao kao na predizborni skup HDZ-a 1990., a ne kao pozdravni govor svećenika franjevca 2025., i to još franjevca koji nije od jučer u službi, koji je dobro poznat i utjecajan. Stoga su njegove riječi još više za osudu!

fra Marinko Vukman Dalija Orešković Mate Uzinić

Avatar Looney Tooney
Looney Tooney
17:58 18.08.2025.

Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć! Ali jer si mlak, ni vruć ni studen, povratit ću te iz usta. (Otkrivenje 3,15-16)

JM
JMN
19:05 18.08.2025.

U Evanđelju piše i da Isus nije doŝao donijeti mir nego mač, da smo mnogi pozvani, a malo nas je izabranih i da će nas, kako se kraj bliži, biti sve manje i manje.

MP
marinko.przolica
18:57 18.08.2025.

Potpuno je netočno da fea Marinko prozvao Daliju Orešković osobno. Prozvao je "Oreškovičke" općenito što obuhvaća sve osobe njezina političkog stava. Isto tako kada netko za nekog kaže da je kvisling, ne misli da je taj netko "Vidkun Quisling" nego izdajnik i suradnik s okupatorom. Oko pojma koji je koristio fra u Sinju ne bi bilo problema da se "oreškovičke" nisu kao takve prrpoznale u propovjedi. Slijedom toga jasno je da je pridje "oreškovička" dobro korišten...

