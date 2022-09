Gazprom objavio spot u kojem prijeti Europi s ledenim dobom 'Zima će biti duga'

Ruski energetski div Gazprom objavio je spot u kojem prijeti Europskoj Uniji s nestašicom plina. Spot prikazuje na samom početku radnika koji isključuje dovod plina te barometar na kojem pad tlaka dolazi do nule.

Osim prizora dalekovoda, prikazane su zastave Europske unije kao i kadrovi Bruxellesa, Berlina, Pariza i Londona koje počinje prekrivati led i snijeg. Glazbena pozadina spota je ruska pjesma "Zima će biti duga", čiji je autor slavni ruski pjevač Jurij Vizbor dok verziju u spotu pjeva njegova unuka Varvara Vizbor.

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe.



Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su