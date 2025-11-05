Gavran je bio jedan od legendarnih zapovjednika Tigrova: 'Fascinantno je bilo gledati kako se razvija u velikog vojnika'

Danas se obilježava 35. obljetnica osnivanja 1. gardijske brigade Tigrovi. Jedan od legendarnih zapovjednika Tigrova bio je i Damir Tomljanović Gavran. On je i jedan od najvećih heroja Domovinskog rata, a poginuo je prije 17. veljače 1994. godine na obroncima Velebita. Rodom je iz Krivog Puta pokraj Senja gdje svake godine na obljetnicu pogibije njegovi suborci dolaze zapaliti svijeću na njegov grob.

U obranu domovine uključio se 5. kolovoza 1990. kada je pristupio postrojbi Jedinice za posebne namjene MUP-a RH u bazi Rakitje pokraj Zagreba, a osnivanjem Zbora narodne garde u 1. gardijsku brigadu dragovoljno pristupa 15. svibnja 1991. godine. Već dva mjeseca kasnije imenovan je zapovjednikom satnije, a prvi tereni bili su mu istočna Slavonija, Banovina i Kordun. Dogodine, 1992., odlaskom postrojbe na južno bojište Gavran sudjeluje u borbama za deblokadu Dubrovnika, potom odlazi na karlovačko bojište, pa na obronke Velebita, na vrlo zahtjevnu bojišnicu, u često nemogućim i surovim vremenskim uvjetima.

Nikad, kažu suborci, nije bio od puno priče, uvijek od akcije, na taj način dižući moral svojim vojnicima. – Vodio je stotine akcija i izviđanja, ali nikada, ama baš nikada nismo upali u neku zasjedu. Nikada nas nije izložio pogibelji i u tome je veličina vođe. Treba to zahvaliti Gavranovom urođenom instinktu. Fascinantno je bilo gledati kako se pred našim očima razvija u velikog vojnika. To mogu samo izuzetni ljudi – prisjetili su se Tigrovi jednom prigodom za Večernji list svog zapovjednika.

Kada je poginuo, bilo mu je samo 26 godina. Sahranjen je tamo odakle je i otišao braniti domovinu, u Krivome Putu. Njegovo ime danas nose ulice u najvećim hrvatskim gradovima, trgovi, sportski tereni, memorijali, hodočašća. Ali uspomena na njega čuva se na Krivom Putu svakoga dana.