Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 63
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
OBLJETNICA OSNUTKA TIGROVA

Gavran je bio jedan od legendarnih zapovjednika Tigrova: 'Fascinantno je bilo gledati kako se razvija u velikog vojnika'

damir tomljanović gavran
Wiki commons
Autori: Renata Rašović, vecernji.hr
05.11.2025.
u 10:11

U obranu domovine uključio se 5. kolovoza 1990. kada je pristupio postrojbi Jedinice za posebne namjene MUP-a RH u bazi Rakitje pokraj Zagreba, a osnivanjem Zbora narodne garde u 1. gardijsku brigadu dragovoljno pristupa 15. svibnja 1991. godine

Danas se obilježava 35. obljetnica osnivanja 1. gardijske brigade Tigrovi. Jedan od legendarnih zapovjednika Tigrova bio je i Damir Tomljanović Gavran. On je i jedan od najvećih heroja Domovinskog rata, a poginuo je prije 17. veljače 1994. godine na obroncima Velebita. Rodom je iz Krivog Puta pokraj Senja gdje svake godine na obljetnicu pogibije njegovi suborci dolaze zapaliti svijeću na njegov grob.

U obranu domovine uključio se 5. kolovoza 1990. kada je pristupio postrojbi Jedinice za posebne namjene MUP-a RH u bazi Rakitje pokraj Zagreba, a osnivanjem Zbora narodne garde u 1. gardijsku brigadu dragovoljno pristupa 15. svibnja 1991. godine. Već dva mjeseca kasnije imenovan je zapovjednikom satnije, a prvi tereni bili su mu istočna Slavonija, Banovina i Kordun. Dogodine, 1992., odlaskom postrojbe na južno bojište Gavran sudjeluje u borbama za deblokadu Dubrovnika, potom odlazi na karlovačko bojište, pa na obronke Velebita, na vrlo zahtjevnu bojišnicu, u često nemogućim i surovim vremenskim uvjetima.

VEZANI ČLANCI

Nikad, kažu suborci, nije bio od puno priče, uvijek od akcije, na taj način dižući moral svojim vojnicima. – Vodio je stotine akcija i izviđanja, ali nikada, ama baš nikada nismo upali u neku zasjedu. Nikada nas nije izložio pogibelji i u tome je veličina vođe. Treba to zahvaliti Gavranovom urođenom instinktu. Fascinantno je bilo gledati kako se pred našim očima razvija u velikog vojnika. To mogu samo izuzetni ljudi – prisjetili su se Tigrovi jednom prigodom za Večernji list svog zapovjednika. 

Kada je poginuo, bilo mu je samo 26 godina. Sahranjen je tamo odakle je i otišao braniti domovinu, u Krivome Putu. Njegovo ime danas nose ulice u najvećim hrvatskim gradovima, trgovi, sportski tereni, memorijali, hodočašća. Ali uspomena na njega čuva se na Krivom Putu svakoga dana.

Ključne riječi
Tigrovi Damir Tomljanović Gavran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja