Furjan: 'Poslodavci podržavaju smanjenje poreza i traže detaljan prijedlog reforme'

Poslodavci se nadaju da će uskoro vidjeti cjelovit prijedlog porezne reforme te načelno podržavaju smanjenje poreza iako još ne znaju detalje, rekao je u četvrtak predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) i Uprave Plive Hrvatska Mihael Furjan. Furjan je na pitanja novinara o prijedlogu porezne reforme i odgađanju njezinog predstavljanja, po novom za idući tjedan, odgovarao na obilježavanju puštanja u rad solarne elektrane na Plivinoj proizvodnoj lokaciji u Savskom Marofu.

"U načelu, Hrvatska udruga poslodavaca podržava smanjenje poreza. Vjerujemo da će to povećati i dohodak i potrošnju i time zapravo povećati i ubrzati razvoj i rast hrvatskog gospodarstva, a u konačnici će i država imati više poreznih prihoda kroz veću ekonomku aktivnost. To je bio i naš prijedlog od samog početka: da se bez obzira o vrsti i načinu stjecanja, dohodak oporezuje jednako jer danas imamo situaciju da vas se, ako radite u firmi, najviše oporezuje", kaže Furjan. Dodao je kako poslodavci misle da, ako netko zaradi primjerice 50 tisuća eura na bilo koji način, treba platiti jednak porez.

POVEZANI ČLANCI:

Podsjetio je da je HUP na prije godinu i pol inicirao dodatno smanjenje poreza na rad i dijelom smanjenje doprinosa, dodajući da se vladin prijedlog ipak razlikuje u nekim dijelovima u odnosu na ono što su predlagali poslodavci. "Zato bismo voljeli vidjeti detaljnije, što to konkretno znači, jer nam se čini da je to danas još uvijek neko testiranje javnosti", poručio je Furjan. Za prijedlog ukidanja prireza, kazao je da lokalne zajednice moraju imati nekakav izvor prihoda i da će se tu vjerojatno ići u smjeru njihove autonomije u odlučivanju o porezu na dohodak, ali da ne može više reći dok ne vidi prijedlog.

POVEZANI ČLANCI:

Na pitanje kako bi se porezne promjene odrazile na poslovanje Plive, rekao je da bi se zaposlenima povećale neto plaće. "Ono što vidimo u prvom prijedlogu te reforme je da je fokus na ljudima koji imaju najmanje prihode i to podržavamo, ali smo i stava da ni inženjeri, liječnici, informatičari i drugi nisu bogataši, odnosno u Hrvatskoj najobrazovaniji nisu bogati, te stoga treba misliti i na one sa najmanjim, ali i one sa srednjim dohotkom, da i oni osjete efekte porezne reforme. Za to se zalažemo", dodao je.

Pliva očekuje rast i nada se stabilizaciji zdravstvenog sustava u Hrvatskoj

Odgovorio je i da je Pliva platila dodatni porez na dobit, kao što i redovito plaća porez na dobit, pri čemu nije naveo iznose, dodajući da Pliva ove godine očekuju nastavak pozitivnih poslovnih trendova i planira rast kao i svake godine na temelju novih proizvoda i tehnologija koje stalno uvode. "Kao i svaka druga farmaceutska i ostale kompanije i Pliva je suočena sa rastom svih troškova i bori se sa svim izazovima kao i cijelo gospodarstvo, ali je i u specifičnoj situaciji jer ne može povećavati cijene lijekova i proizvoda koje su, posebice receptnih lijekova, strogo kontrolirane i pod posebnim smo pritiskom. Mi nismo kreatori inflacije i zato bismo voljeli da se zdravstveni sustav u Hrvatskoj stabilizira i da poslovanje bude izvjesnije", rekao je Furjan. Na pitanje o radnicima, kazao je da za sada Pliva nema problema naći radnike u Hrvatskoj, posebice visokoobrazovane, koji čine i 60 posto svih njihovih zaposlenika te su im glavni izvor zapošljavanja hrvatski fakulteti, dok za stranim radnicima nema potrebe. "Ono što uočavamo je da je za jednostavnije i slabije plaćene poslove sve teže naći radnike, ali se i tu snalazimo", rekao je Furjan.

>>VIDEO Plenković o kritikama zbog poplava: 'Odite na Google, pogledajte što se događa u Italiji'