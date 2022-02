Fuchs odgovorio na prozivke sindikata: 'Testova na slinu nije bilo dovoljno za sve'

Hrvatski učenici će od sutra, ako to žele, se testirati sami prije nastave. Ministar Radovan Fuchs kazao je da ne zna koliko se učenika neće testirati na početku ovog masovnog testiranje te da će ih vjerojatno imati u ponedjeljak ili utorak.

- Čitava akcija počinje od ponedjeljka pa nadalje dakle podijeljeni su više-manje svi testovi. Neće biti velikih problema ako bude velik broj djece koja se neće samotestirati, ali prema nekih preliminarnim informacijama ne očekujemo preveliki broj. Sva djeca koja se testiraju ili ne testiraju, idu u školu. Razlika je u tome što ako takvo dijete dođe u kontakt s nekim tko je obolio ili je zarazan, ide u samoizolaciju dok drugi ne idu. Stvar je potpuno dobrovoljna i nitko nikoga ni na što ne prisiljava - poručio je ministar Fuchs u emisiji RTL Danas u kojoj je gostovao i predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić.

Stipić je naveo ako mjera poluči ono što joj je cilj, a to je da više učenika pohađa nastavu, da ne bi trebalo biti kritika.

- Što se tiče učitelja mi ćemo sada vidjeti u kojoj mjeri će oni biti involvirani u provedbu cijele te mjere. Za sada ništa ne upućuje da će to biti preko neke mjere, ako bi to bilo to bi bila prilika da Sindikat reagira - kazao je Stipić.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

Fuchs je napomenuo kad je riječ o obrazovnom sustavu da u tom slučaju su samoizolacije te koje strahovito štete obrazovnom sustavu, jer je veći broj učenika koji su u samoizolaciji od onih koji su oboljeli.

- Svejedno zbog ovako velikog broja učenika u samoizolaciji, mislimo da je ovo dobro. Vratit ćemo ih sve u škole i nadamo se da će ih biti čim manje - objasnio je ministar.

Na pitanje sindikata zašto se ne uvode testovi na slinu koji su beskontaktni, Fuchs odgovara: - Zašto se Sindikat bavi pitanjima koja nisu u njihovoj nadležnosti? Nismo se odlučili na njih jer nije bilo dovoljan broj testova na tržištu koji su se mogli nabaviti. Ne možete jednima dati da se testiraju iz sline, a drugima iz nosa. Nećemo raditi razliku. Da smo iz svjetskog tržišta mogli nabaviti sve potrebne testove iz sline, u dovoljno kratkom roku i u dovoljnoj količini, vjerujem da bismo išli na njih.

