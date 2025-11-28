'Pitate se što je ovo?' Hrebak objavio fotografije golemih nosača koji će držati krov novih bjelovarskih toplica

Bjelovar gradi novi geotermalno-sportsko-rekreacijski kompleks koji će predstavljati pod imenom "Wellovar", uz prateći slogan "Izvor dobre energije", objavljeno je u srpnju na predstavljanju novog vizualnog identiteta koji je osmislila agencija Komunikacijski laboratorij iz Zagreba. Direktorica agencije Manuela Šola pojasnila je da većina kontinentalnih termi naglasak stavlja na rehabilitaciju, klasični wellness ili zabavu, dok je cilj bjelovarskog projekta ponuditi drugačiji koncept – aktivnu rekreaciju i sportski oporavak u geotermalnoj vodi.

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak danas je na društvenim mrežama objavio fotografije gradilišta te napisao: "Pitate se što je ovo? Stigla su prva 3 drvena lamelirana nosača dužine oko 40 metara, od 13 komada ukupno, koji će držati krov naših toplica Wellovar. Danas kreće postavljanje. Do Božića bi toplice trebale biti pod krovom". Ranije je rekao da sve napreduje prema planu te bi kompleks trebao biti dovršen u ožujku iduće godine, a posjetiteljima otvoren oko tri mjeseca kasnije. Prema njegovim riječima, agencija je odabrana putem javnog natječaja, a izrada identiteta stajala je 17.000 eura, pri čemu im je cilj bio izbjeći klišeizirane nazive nalik na termine iz doba socijalizma ili klasičnih wellness centara.

Foto: Facebook/Dario Hrebak

Naziv Wellovar nadovezuje se na izvorno ime Belovar ("bel" kao hrast, "var" kao laporasto tlo), dok engleski prefiks "well" asocira na wellness, ali i na izvor geotermalne energije. Vizualni identitet inspiriran je secesijskim elementima prepoznatljivima u bjelovarskoj arhitekturi iz prijelaza 19. u 20. stoljeće, pri čemu je središnji znak logotipa stilizirano slovo W u duhu secesije. Direktor Termi Bjelovar Zvonimir Žarec rekao je da će Wellovar nuditi novo, održivo i lokalno ukorijenjeno iskustvo toplica.