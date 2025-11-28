Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 6
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
GRADI SE 'WELLOVAR'

'Pitate se što je ovo?' Hrebak objavio fotografije golemih nosača koji će držati krov novih bjelovarskih toplica

Foto: Facebook/Dario Hrebak
1/5
Autori: Hina, Večernji.hr
28.11.2025.
u 00:12

Ranije ove godine je rekao da sve napreduje prema planu te bi kompleks trebao biti dovršen u ožujku iduće godine, a posjetiteljima otvoren oko tri mjeseca kasnije

Bjelovar gradi novi geotermalno-sportsko-rekreacijski kompleks koji će predstavljati pod imenom "Wellovar", uz prateći slogan "Izvor dobre energije", objavljeno je u srpnju na predstavljanju novog vizualnog identiteta koji je osmislila agencija Komunikacijski laboratorij iz Zagreba. Direktorica agencije Manuela Šola pojasnila je da većina kontinentalnih termi naglasak stavlja na rehabilitaciju, klasični wellness ili zabavu, dok je cilj bjelovarskog projekta ponuditi drugačiji koncept – aktivnu rekreaciju i sportski oporavak u geotermalnoj vodi.

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak danas je na društvenim mrežama objavio fotografije gradilišta te napisao: "Pitate se što je ovo? Stigla su prva 3 drvena lamelirana nosača dužine oko 40 metara, od 13 komada ukupno, koji će držati krov naših toplica Wellovar. Danas kreće postavljanje. Do Božića bi toplice trebale biti pod krovom". Ranije je rekao da sve napreduje prema planu te bi kompleks trebao biti dovršen u ožujku iduće godine, a posjetiteljima otvoren oko tri mjeseca kasnije. Prema njegovim riječima, agencija je odabrana putem javnog natječaja, a izrada identiteta stajala je 17.000 eura, pri čemu im je cilj bio izbjeći klišeizirane nazive nalik na termine iz doba socijalizma ili klasičnih wellness centara.

Foto: Facebook/Dario Hrebak

Naziv Wellovar nadovezuje se na izvorno ime Belovar ("bel" kao hrast, "var" kao laporasto tlo), dok engleski prefiks "well" asocira na wellness, ali i na izvor geotermalne energije. Vizualni identitet inspiriran je secesijskim elementima prepoznatljivima u bjelovarskoj arhitekturi iz prijelaza 19. u 20. stoljeće, pri čemu je središnji znak logotipa stilizirano slovo W u duhu secesije. Direktor Termi Bjelovar Zvonimir Žarec rekao je da će Wellovar nuditi novo, održivo i lokalno ukorijenjeno iskustvo toplica.

Ključne riječi
Wellovar projekt Dario Hrebak Bjelovar

Komentara 1

Pogledaj Sve
CH
chemica
00:02 28.11.2025.

Dok mu država gradi starački dom jer za 3000 staraca u postojećima nema mjesta....A dobro, važno je da ovi naši "liberali" znaju prioritete. Još jedan sposoban hadezeov koalicioni partner. Hehehe

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Čiovo: Andrija Mikulić obratio se medijima povodom rušenja bespravno sagrađenih objekata
Premium sadržaj
11
UHIĆEN GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR I JOŠ NEKOLIKO OSOBA

Policajci su Andriji Mikuliću uhidbeni nalog USKOK-a uručili dok je bio u lovu, USKOK ga sumnjiči za 120.000 eura mita

Priča koja je dovela do Mikulićeva uhićenja, po neslužbenim informacijama počela je kao jedan krak istrage koju je USKOK u veljači pokrenuo protiv protiv Josipa i Monike Šincek, Franciske Dodić te još nekoliko osoba zbog sumnje da su u sklopu zločinačkog udruženja nezakonito skladištili opasan otpad na području Gospića

Učitaj još

Kupnja