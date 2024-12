FOTO/VIDEO Veliki prosvjed u Siriji: Naoružani muškarci zapalili božićno drvce, pa građani izašli na ulice: 'Imamo pravo bojati se'

Prosvjednici su izašli na ulice Damaska i drugih mjesta u Siriji nakon što su naoružani muškarci zapalili božićno drvce u gradu al-Sukajlabiji, javlja u utorak njemačka agencija dpa. Ljudi su izvikivali slogane protiv sektaškog nasilja sa svrhom destabilizacije društva, objavio je Sirijski opservatorij za ljudska prava. "Svi su skandirali zahtijevajući zaštitu kršćana u Siriji", kazao je Samer Elias, koji se prosvjedu u Damasku pridružio u ponedjeljak navečer.

Sigurnosni izvor u pokrajini Hama, kojoj pripada al-Sukajlabija, za dpa je kazao da su dvije osobe zapalile drvce te da je jedna od njih uhićena. Građanski rat u Siriji izbio je 2011. nakon prodemokratskih prosvjeda protiv režima predsjednika Bašara al-Asada. Ranije ovog mjeseca, pobunjenici predvođeni islamističkom skupinom Hajat Tahrir al-Šam (HTS) izveli su brzu ofenzivu u kojoj su ostvarili velike teritorijalne dobitke i zarobili glavni grad Damask.

Christmas tree burned down by rebels in Syria.



The militants on the round simply don’t shine by “Diversity” rules. pic.twitter.com/FHRTnR0ib5 — The World War (@TheWorldWar12) December 23, 2024

Vođa HTS-a Ahmed al-Šara je obećao umjerenost te uvažavanje religijskih manjina. No, svećenik Andrew Bahi u Damasku je izrazio zabrinutost za to kako će se postupati s kršćanima u Siriji nakon svrgavanja al-Asada. "Imamo pravo bojati se. Tijekom godina, (pretežito kršćanske) četvrti istočnog Damaska su pogođene stotinama granata i izdržali smo u našim domovima, no sada je atmosfera nejasna. Postoji sukob i protuslovlje između riječi i djela", kazao je Bahi. "Izjave novog rukovodstva u Damasku su ohrabrujuće i naglasile su poštovanje za sve sljedbe i religije, no neki postupci i slogani predstavljaju izvor zabrinutosti za nas, a nadolazeći dani će to ispitati", dodao je Bahi.

