Češki fond preuzeo splitske pekare Hrstić

EVERITA Capital preuzela je 51 posto vlasničkog udjela Pekarne Hrstić. Ova obiteljska tvrtka iz Splita posluje na području Dalmacije više od 35 godina, a vode je supružnici Nikola i Ana Mihaela Hrstić. Oni će nastaviti voditi poslovanje s dosadašnjim timom, a sredstva koja ulaže EVERITA Capital bit će iskorištena za izgradnju novog proizvodnog pogona i otvaranje novih prodajnih mjesta, odnosno za razvoj poslovanja, stoji u priopćenju. U priopćenju navode kako pekarna Hrstić zapošljava preko 80 radnika, a u 2025. godini je ostvarila tri milijuna eura prihoda. Ova tvrtka ima 12 prodajnih mjesta, a kroz veleprodaju opskrbljuje oko stotinu prodajnih mjesta trgovačkih lanaca Ribola i Studenca. Očekuje se da će se tijekom ove godine širiti distribucijske mreže. Ova pekara proizvodi kruh, peciva i kolače po vlastitoj recepturi, a dnevno proizvode oko 6000 pekarskih proizvoda.

„Kao ulagači tvrtkama donosimo ne samo kapital, već širu podršku i mogućnost transfera znanja i iskustava vrhunskih stručnjaka, menadžera i poduzetnika s kojima surađujemo. Uz ulaganja u infrastrukturu i tehnologije, jednako važnim smatramo ulaganja u ljude. To je naš plan i s Pekarnom Hrstić. Vidimo puno potencijala za rast u regiji koja je jedna od turistički najsnažnijih u Hrvatskoj.

Smatramo da uz tradiciju i već postojeće znanje, s modernizacijom, novim tehnologijama i dodatnim upravljačkim znanjima možemo zajedno napraviti značajne iskorake koji će donijeti željeni rast tvrtke, a istodobno obogatiti ponudu i lokalnoj zajednici i brojnim turistima koji posjećuju Split i Dalmaciju.“, izjavila je Emília Mamajová, partnerica i suosnivača fonda EVERITA Capital.

Ana Mihaela Hrstić je izjavila kako je zadovoljna time što je EVERITA Capital prepoznao njihov dosadašnji rad. "Kako bismo nastavili rasti i razvijati se, pridružili smo partnera koji će svojim ulaganjem, iskustvom i znanjem doprinijeti podizanju poslovanja na višu razinu. U Hrvatskoj ovakav oblik ulaganja još uvijek nije široko prisutan u segmentu malih i srednjih tvrtki kojima pripadamo, ali se nadam da će ga u budućnosti biti više. Ulaganjem u proizvodne i prodajne kapacitete, modernizaciju i nove tehnologije nastavljamo rasti i stvarati vrijednost za našu tvrtku, zaposlenike i zajednicu u kojoj poslujemo", izjavila je.

Inače, sjedište EVERITA Fonda je u Pragu, a osnivaču su Emília Mamajová i Marko Jojič koji zajedno imaju više od 30 godina iskustva rada u private equity investicijskim fondovima na području srednje i istočne Europe. Fond je usmjeren na ulaganja u male i srednje tvrtke primarno na tržištima Češke, Poljske i Hrvatske, ali i u Slovačkoj te Sloveniji, stoji u priopćenju.

Ova kompanija ulaže u tvrtke koje su prošle start up fazu, koje su etablirane na tržištu, ostvaruju prihode od najmanje 3 milijuna eura godišnje i profitabilno posluju, a žele nastaviti razvijati poslovanje. Ulaganjima između dva i pet milijuna eura po transakciji fond osigurava kapital za daljnji rast i podržava osnivače u sljedećoj fazi razvoja poslovanja, uključujući međunarodnu ekspanziju, stoji u priopćenju.

U priopćenju se navodi kako se EVERITA Capital vodi se načelom „ljudi su najvažniji“. Osnivači fonda vjeruju da su upravo ljudi ključni za održiv rast tvrtki u koje ulažu pri čemu i svojom ulagačkom politikom aktivno podržavaju raznolikost i ravnopravnost. Zato svoju podršku posebice usmjeravaju prema tvrtkama koje u svojoj vlasničkoj i upravljačkoj strukturi imaju i žene. Rad EVERITA Capitala podržao je i Europski investicijski fond (EIF) s ulaganjem od 20 milijuna eura. Strateški investitori u fondu su i RSJ te fond grupe J&T.