3 MILIJUNA EURA

Češki fond preuzeo splitske pekare Hrstić

Emília Mamajová i Ana Mihaela Hrstić
Foto: Bruno Dubravec
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
31.03.2026.
u 16:51

Ana Mihaela Hrstić je izjavila kako je zadovoljna time što je EVERITA Capital prepoznao njihov dosadašnji rad

EVERITA Capital preuzela je 51 posto vlasničkog udjela Pekarne Hrstić. Ova obiteljska tvrtka iz Splita posluje na području Dalmacije više od 35 godina, a vode je supružnici Nikola i Ana Mihaela Hrstić. Oni će nastaviti voditi poslovanje s dosadašnjim timom, a sredstva koja ulaže EVERITA Capital bit će iskorištena za izgradnju novog proizvodnog pogona i otvaranje novih prodajnih mjesta, odnosno za razvoj poslovanja, stoji u priopćenju. U priopćenju navode kako pekarna Hrstić zapošljava preko 80 radnika, a u 2025. godini je ostvarila tri milijuna eura prihoda. Ova tvrtka ima 12 prodajnih mjesta, a kroz veleprodaju opskrbljuje oko stotinu prodajnih mjesta trgovačkih lanaca Ribola i Studenca. Očekuje se da će se tijekom ove godine širiti distribucijske mreže. Ova pekara proizvodi kruh, peciva i kolače po vlastitoj recepturi, a dnevno proizvode oko 6000 pekarskih proizvoda

„Kao ulagači tvrtkama donosimo ne samo kapital, već širu podršku i mogućnost transfera znanja i iskustava vrhunskih stručnjaka, menadžera i poduzetnika s kojima surađujemo. Uz ulaganja u infrastrukturu i tehnologije, jednako važnim smatramo ulaganja u ljude. To je naš plan i s Pekarnom Hrstić. Vidimo puno potencijala za rast u regiji koja je jedna od turistički najsnažnijih u Hrvatskoj.
Smatramo da uz tradiciju i već postojeće znanje, s modernizacijom, novim tehnologijama i dodatnim upravljačkim znanjima možemo zajedno napraviti značajne iskorake koji će donijeti željeni rast tvrtke, a istodobno obogatiti ponudu i lokalnoj zajednici i brojnim turistima koji posjećuju Split i Dalmaciju.“, izjavila je Emília Mamajová, partnerica i suosnivača fonda EVERITA Capital.

Ana Mihaela Hrstić je izjavila kako je zadovoljna time što je EVERITA Capital prepoznao njihov dosadašnji rad. "Kako bismo nastavili rasti i razvijati se, pridružili smo partnera koji će svojim ulaganjem, iskustvom i znanjem doprinijeti podizanju poslovanja na višu razinu. U Hrvatskoj ovakav oblik ulaganja još uvijek nije široko prisutan u segmentu malih i srednjih tvrtki kojima pripadamo, ali se nadam da će ga u budućnosti biti više. Ulaganjem u proizvodne i prodajne kapacitete, modernizaciju i nove tehnologije nastavljamo rasti i stvarati vrijednost za našu tvrtku, zaposlenike i zajednicu u kojoj poslujemo", izjavila je. 

Inače, sjedište EVERITA Fonda je u Pragu, a osnivaču su Emília Mamajová i Marko Jojič koji zajedno imaju više od 30 godina iskustva rada u private equity investicijskim fondovima na području srednje i istočne Europe. Fond je usmjeren na ulaganja u male i srednje tvrtke primarno na tržištima Češke, Poljske i Hrvatske, ali i u Slovačkoj te Sloveniji, stoji u priopćenju. 

Ova kompanija ulaže u tvrtke koje su prošle start up fazu, koje su etablirane na tržištu, ostvaruju prihode od najmanje 3 milijuna eura godišnje i profitabilno posluju, a žele nastaviti razvijati poslovanje. Ulaganjima između dva i pet milijuna eura po transakciji fond osigurava kapital za daljnji rast i podržava osnivače u sljedećoj fazi razvoja poslovanja, uključujući međunarodnu ekspanziju, stoji u priopćenju. 

U priopćenju se navodi kako se EVERITA Capital vodi se načelom „ljudi su najvažniji“. Osnivači fonda vjeruju da su upravo ljudi ključni za održiv rast tvrtki u koje ulažu pri čemu i svojom ulagačkom politikom aktivno podržavaju raznolikost i ravnopravnost. Zato svoju podršku posebice usmjeravaju prema tvrtkama koje u svojoj vlasničkoj i upravljačkoj strukturi imaju i žene. Rad EVERITA Capitala podržao je i Europski investicijski fond (EIF) s ulaganjem od 20 milijuna eura. Strateški investitori u fondu su i RSJ te fond grupe J&T.

Komentara 1

Avatar rubinet
rubinet
17:20 31.03.2026.

Hoće li mijenjati ime tvrtke? Recimo Pekarne Hrstičko? Ili Pekarne Hrstiček?

