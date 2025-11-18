Naši Portali
BREAKING
'Jako je grunulo. Zvučalo je kao eksplozija plinske boce...a onda sam vidio plamen'
FOTO 200 fotografija užasa: Pogledajte kako je u plamenu nestao Vjesnikov neboder
FOTO Pogledajte katastrofalne prizore iz Zagreba: Ovako jutros izgleda Vjesnikov neboder
Vlasnik Laganini FM-a za Večernji list: 'Naš je kat upravo počeo gorjeti. Noć je bila grozna...'
Dramatični trenuci gašenja požara: 'To može pokazati da je došlo do neke katastrofalne greške...'
FOTO Vatrogasci objavili dramatične fotografije gašenja iznutra: 'Požar se proširio na sve katove, morali smo hitno napustiti objekt'
IZGORIO VJESNIK

FOTO Vatrogasci objavili dramatične fotografije gašenja iznutra: 'Požar se proširio na sve katove, morali smo hitno napustiti objekt'

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb
1/3
Autor
Karolina Lubina
18.11.2025.
u 08:56

Ubrzo nakon početka intervencije požar se proširio na sve katove od 5. naviše, zbog čega su vatrogasci morali hitno napustiti objekt i prijeći na vanjsko gašenje, objavili su zagrebački vatrogasci

Vjesnikov neboder u Zagrebu progutao je noćas plamen, a vatrogasci su se cijelu noć borili s vatrenom stihijom. Gašenje požara još traje, a na terenu su sve raspoložive snage. Vatrogasci su sada opisali kako je izgledalo gašenje. 

- Zaprimili smo jednu dojavu o gustome crnom dimu i vidljivom plamenu koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Po dolasku na mjesto intervencije, vatrogasne snage započele su gašenje na 15. katu. Ubrzo nakon početka intervencije požar se proširio na sve katove od 5. naviše, zbog čega su vatrogasci morali hitno napustiti objekt i prijeći na vanjsko gašenje. Vanjsko gašenne je  bilo otežano zbog pada stakla i dijelova konstrukcije s viših katova. Nakon regrupiranja započeli smo s detaljnim pregledom i gašenjem objekta od podruma prema vrhu, kako bismo spriječili da požar ponovno odsiječe odstupnicu - objavili su zagrebački vatrogasci uz fotografije kako je iznutra izgledala intervencija. 

Ključne riječi
požar Vjesnika Vatrogasci požar Vjesnik

Komentara 5

MO
morpheous
09:16 18.11.2025.

Zagreb se raspada pod NeMožemo sektom!

Avatar Alien
Alien
09:21 18.11.2025.

Škarnicl@ stavi si nick na glavu da se pokriješ. Zašto ti nisi otišao tamo da im pokažeš kako se to radi?

FD
franjo.durinic
09:17 18.11.2025.

Benčićka traži ostavku od Tomaša...

