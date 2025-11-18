FOTO Vatrogasci objavili dramatične fotografije gašenja iznutra: 'Požar se proširio na sve katove, morali smo hitno napustiti objekt'

Vjesnikov neboder u Zagrebu progutao je noćas plamen, a vatrogasci su se cijelu noć borili s vatrenom stihijom. Gašenje požara još traje, a na terenu su sve raspoložive snage. Vatrogasci su sada opisali kako je izgledalo gašenje.

- Zaprimili smo jednu dojavu o gustome crnom dimu i vidljivom plamenu koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Po dolasku na mjesto intervencije, vatrogasne snage započele su gašenje na 15. katu. Ubrzo nakon početka intervencije požar se proširio na sve katove od 5. naviše, zbog čega su vatrogasci morali hitno napustiti objekt i prijeći na vanjsko gašenje. Vanjsko gašenne je bilo otežano zbog pada stakla i dijelova konstrukcije s viših katova. Nakon regrupiranja započeli smo s detaljnim pregledom i gašenjem objekta od podruma prema vrhu, kako bismo spriječili da požar ponovno odsiječe odstupnicu - objavili su zagrebački vatrogasci uz fotografije kako je iznutra izgledala intervencija.

