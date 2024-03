FOTO Zastarjelo lječilište dobiva novo ruho: Otvara se hotelski smještaj, obnavljaju se bazen, dvorana...

Za projekt “Topusko na izvoru zdravlja - lječilišni i wellness turizam na održiv način” putem javnog poziva NPOO “Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti” Vlada RH je osigurala bespovratnih 17,23 milijuna eura (ukupna vrijednost projekta iznosi 27,48 mil EUR).

- Projekt će imati za cilj povećanje kvalitete i atraktivnosti destinacije Topusko (obnovom hotelskog kompleksa) kako bi Sisačko-moslavačka županija postala lider zdravstvenog turizma - rečeno je u četvrtak u Topuskom na potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Nova radna mjesta

Ugovor su potpisali ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, ravnatelj SAFU-a Dragan Jelić i ravnatelj Lječilišta Topusko Domagoj Mosler uz nazočnost potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. U projekte lječilišnog turizma na kontinentu od raspoloživih 131 milijun EUR-a, Vlada je 105 milijuna eura dodijelila projektima koji se nalaze na kontinentu. To je čak 80 posto ukupne alokacije.

“Bitno je za naglasiti kako se radi o bespovratnim sredstvima i kako je ovo prvi puta da su se sredstava za takva ulaganja uopće osigurala – i zato sam posebno ponosna da je u ovoj grupi najveći iznos sredstava 17,2 milijuna eura Vlada osigurala upravo za Sisačko – moslavačku županiju, za projekt Lječilišta Topusko. Vlada s ulaganjima u zdravstveni turizam ovdje neće stati te će osigurati kontinuitet u financiranju čitavo desetljeće, a govorimo o ukupnom iznosu od 90 milijuna eura” - rekla je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Dodala je kako je Vlada Republike Hrvatske prepoznala zdravstveni turizam kao okosnicu razvoja cjelogodišnjeg i regionalno uravnoteženog turizma “jer je to jedan od preduvjeta za turizam kakav želimo u budućnost, a to je održiv i otporan turizam”. Naime, zdravstveni turizam je jedan najbrže rastućih oblika turizma u svijetu, a prema podacima Svjetske turističke organizacije i jedan od najisplativijih, gdje gosti troše 5 do 10 puta više od standardnih turista.

Zato se svi nadaju da će zdravstveni turizam biti pokretač gospodarstva cijelih regija jer će otvoriti nova radna mjesta, pokrenuti i ojačati malo i srednje poduzetništvo te dovesti do boljitka života cijele lokalne zajednice. A to može puno značiti za ruralne regije poput unutrašnjosti Sisačko-moslavačke županije gdje se nalazi upravo Topusko.

Još su Rimljani i Japodi prepoznali kvalitetu termalnih voda u Topuskom i život se na ovom području razvijao i vodio oko vode. Procvat je Topusko doživjelo u 19. stoljeću kada postaje okupljalište elite te dva puta bila nominirano i proglašeno za najbolje lječilište u Austro-ugarskoj monarhiji. Nažalost, u 2. Svjetskom ratu, a zatim i Domovinskom ratu objekti Lječilišta teško su stradali, neki uništeni, a mnogi drugi još nisu adekvatno obnovljeni.

“Od 2014. nastojimo stabilizirati poslovanje ustanove i u tome smo uspjeli. Proveli smo energetsku obnovu, obnavljamo jednu zgradu stradalu u potresu, projektiramo toplovodnu mrežu, ali to nije ništa u usporedbi s ovime što nas čeka s ovim potpisivanjem ugovora. To je pet puta više od onoga što je do sada uopće uloženo i napravljeno ikada. Europska unija nije prije financirala zdravstveni turizam i ovo je sada stvarno presedan kojeg smo iskoristili zahvaljujući Vladi koja je to omogućiti.”, rekao je ravnatelj Lječilišta Topusko Domagoj Mosler dodavši kako su proteklih godina učinjeni i mnogi drugi zakonodavni koraci koji su omogućili razvoj Topuskog i korištenje termalne vode za energetske svrhe.

Ovih 27 milijuna eura, za koje kažu da je najveće ulaganje u Topusko od vremena Vojne krajine i bana Jelačića, uistinu će značiti podizanje ovdašnjeg turizma te razine usluga i sadržaja na puno veću razinu.

Nakon provedbe projekta, obnovljena infrastruktura omogućit će napokon hotelsku kategorizaciju smještaja što sada nije slučaj u Lječilištu zbog dotrajalosti infrastrukture. Kapacitet hotela iznosit će 302 ležaja raspoređenih unutar 175 smještajnih jedinica od kojih su 112 dvokrevetne sobe, 54 jednokrevetne sobe, 5 hotelskih apartmana te 4 pristupačne sobe. Kategorija hotela će zbog površine smještajnih jedinica biti limitirana na 3* dok se svi drugi parametri planiraju projektirati za kategoriju 4* (što predstavlja veliko unapređenje u odnosu na trenutno stanje sadržaja). Bit će proširena hotelska kuhinja i modernizirani svi zajednički prostori (restorani, barovi, recepcija) te je predviđena energetska obnova ovojnice, trenutno u vrlo lošem stanju, kao i integracija suvremenih termotehničkih sustava povezanih na centralni upravljački sustav te korištenje obnovljivih izvora energije.

U dijelu zdravstveno-rekreacijskog centra bit će obnovljeni, uređeni i kreirani novi prostori: postojeća bazenska školjka - velika vodena površina lomi se na manje tematske površine, rekonstruira se ulazni prostor s implementacijom centralne recepcije, rekonstruiraju se svi garderobni prostori i prostor bazenskog bara, obnavlja se sportska dvorana, rekonstruira se spa i wellness zona, stvara se zona kongresnog sadržaja s pratećim prostorima, u prostor disko kluba koji nikada nije pušten u pogon implementiraju se zone centralnog gospodarskog spremišta te praonice rublja. Povećava se zona ograđenog sunčališta oko vanjskog dijela zatvorenog bazena. Ti novi sadržaji i infrastruktura, rečeno je, time će biti u skladu s trendovima razvoja wellness turizma koji raste brzinom od 6,5 % godišnje, što je duplo veći rast od turizma općenito.

“Istraživanja su pokazala da 60 milijuna eura ulaganja u zdravstveni turizam generira čak 1,3 milijarde eura daljnjih investicija u taj sektor. Stoga je jasno kako će ovih 27 milijuna eura imati iznimno veliki značaj za ovo područje” - dodala je ministrica Brnjac.

Razvoj zdravstvenog turizma

- Imamo puno lječilišta diljem Hrvatske, ali je njihova obnova nužna. Stoga smo se uspjeli izboriti da u NPOO-u imamo puno izdvajanja za općenito turizam, ali posebno i za zdravstveni turizam. Ovo je treće potpisivanje takvih ugovora, nakon prethodnih u Veloj Luci i Varaždinskim Toplicama - rekao je ravnatelj SAFU-a Dragan Jelić.

Stoga je, istaknuto je, kroz Strategiju razvoja održivog turizma do 2030. godine te Nacionalni plan razvoja održivog turizma, razvoj zdravstvenog turizma definiran kao prioritet, koji se planira ostvariti kroz termalne rivijere u kontinentalnom dijelu Hrvatske klimatsko-zračne terme i talasoterapiju na obali.

- Vjerujemo da će uz raznovrsnu i kvalitetnu ponudu iz područja zdravstvenog, lječilišnog i wellness turizma, strani i domaći turisti moći istinski uživati u svim bogatstvima koje im Hrvatska nudi tijekom cijele godine - naglasila je ministrica turizma.

U prethodnom razdoblju osigurani su zakonski preduvjeti za snažniji razvoj zdravstvenog turizma. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti se po prvi puta definira zdravstveni turizam kao djelatnost pružanja zdravstvenih usluga – dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu.