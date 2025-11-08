Puste ulice, zatvorene trgovine, restorani bez gostiju... Ovo je trebala biti prava oaza, no sve zjapi prazno

"Grad duhova" izraz je kojim se opisuje naselje u kojima nema stanovnika. Primjera ima diljem svijeta, a jedan koji je izazvao puno zanimanja je Forest City u Maleziji. Godine 2006., pojavio se mega projekt kineske tvrtke Country Garden koja je namjeravala izgraditi oazu na plaži namijenjenu Kinezima koji žele plaćati povoljnije cijene nego u svojoj zemlji. Gradnja je započela 2014. godine i brzo napredovala.

Forest City sastoji se od nekoliko desetaka nebodera i luksuznih vila. Plan je bio stvoriti mali ekološki prihvatljiv grad s kapacitetom za oko 700.000 ljudi, no pojavili su se brojni problemi. Kritike su se prvo počele nizati zbog ekološke štete uzrokovane gradnjom. Naime, gradnja je započela bez zakonski obvezne procjene utjecaja na okoliš, a razvoj je ubrzo postao i izvor političke kontroverze. Osim toga, ne nekim su se zgradama, zbog ubrzane gradnje, počele pojavljivati pukotine. Projektu je, u konačnici, ozbiljno naštetila i pandemija 2020. godine.

Kako piše Explorando, Forest City je vjerojatno najskuplji "grad duhova" u povijesti. Koštao je oko 100 milijardi američkih dolara, a jedanaest godina nakon početka gradnje prodaja je naglo pala. Grad sada ima 9000 stanovnika, daleko od planiranih 700.000. Mnogi od njih, pritom, ne žive tamo cijelo vrijeme, nego samo dolaze na odmor.

Zbog niske popunjenosti, ulice grada su puste, zgrade tihe, restorani bez gostiju, a mnoge trgovine nikada nisu ni otvorile svoja vrata. Do danas, unatoč brojnim pokušajima, projekt nije "zaživio" kako se očekivalo. Forest City zbog toga predstavlja jedan od najvećih nekretninskih neuspjeha na svijetu, a uz to je uzrokovao i nepopravljivu ekološku štetu.