Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
MEGA PROJEKT NA PLAŽI

Puste ulice, zatvorene trgovine, restorani bez gostiju... Ovo je trebala biti prava oaza, no sve zjapi prazno

Forest City
Foto: Google Maps/Screenshot
1/7
Autor
Dora Taslak
08.11.2025.
u 19:27

Forest City predstavlja jedan od najvećih nekretninskih neuspjeha na svijetu, a uz to je uzrokovao i nepopravljivu ekološku štetu

"Grad duhova" izraz je kojim se opisuje naselje u kojima nema stanovnika. Primjera ima diljem svijeta, a jedan koji je izazvao puno zanimanja je Forest City u Maleziji. Godine 2006., pojavio se mega projekt kineske tvrtke Country Garden koja je namjeravala izgraditi oazu na plaži namijenjenu Kinezima koji žele plaćati povoljnije cijene nego u svojoj zemlji. Gradnja je započela 2014. godine i brzo napredovala.

Forest City sastoji se od nekoliko desetaka nebodera i luksuznih vila. Plan je bio stvoriti mali ekološki prihvatljiv grad s kapacitetom za oko 700.000 ljudi, no pojavili su se brojni problemi. Kritike su se prvo počele nizati zbog ekološke štete uzrokovane gradnjom. Naime, gradnja je započela bez zakonski obvezne procjene utjecaja na okoliš, a razvoj je ubrzo postao i izvor političke kontroverze. Osim toga, ne nekim su se zgradama, zbog ubrzane gradnje, počele pojavljivati pukotine. Projektu je, u konačnici, ozbiljno naštetila i pandemija 2020. godine. 

Kako piše Explorando, Forest City je vjerojatno najskuplji "grad duhova" u povijesti. Koštao je oko 100 milijardi američkih dolara, a jedanaest godina nakon početka gradnje prodaja je naglo pala. Grad sada ima 9000 stanovnika, daleko od planiranih 700.000. Mnogi od njih, pritom, ne žive tamo cijelo vrijeme, nego samo dolaze na odmor. 

Zbog niske popunjenosti, ulice grada su puste, zgrade tihe, restorani bez gostiju, a mnoge trgovine nikada nisu ni otvorile svoja vrata. Do danas, unatoč brojnim pokušajima, projekt nije "zaživio" kako se očekivalo. Forest City zbog toga predstavlja jedan od najvećih nekretninskih neuspjeha na svijetu, a uz to je uzrokovao i nepopravljivu ekološku štetu.
FOTO Cijena je bila astronomska, gradili su je zarobljenici s Golog otoka: Tito je ovdje vodio jugoslavensku elitu, a pogledajte je sad
Forest City
1/60
Ključne riječi
nekretnine Malezija grad duhova Forest City

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Aurel
Aurel
20:06 08.11.2025.

ovaj članak je u zadnje 2 godine objavljen točno ČETIRI PUTA u jutarnjem. zadnji put prije tri dana!

KR
Krampus
19:39 08.11.2025.

Zašto tamo u većinski muslimanskoj Maleziji ne dolaze braća iz Turske, Sirije, Somalije, Pakistana, nego idu tamo gdje ih većina ne želi? U Europu i Ameriku.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-08/PXL_BES_081125_141545367.jpg
RAZGOVOR U WASHINGTONU

Trump Orbánu dopustio uvoz ruskih energenata, ali uz cijenu

Dogovoreno je da će American Airlines nastaviti sezonske letove između Philadelphije i Budimpešte, a Mađarskoj je u potpunosti obnovljen status u američkom programu ukidanja viza. Dogovorena je i vojna suradnja. Mađarska će od Sjedinjenih Država kupiti oružje i opremu u vrijednosti 700 milijuna dolara, a ojačat će i američko-mađarska akademska suradnja i razmjena, s obzirom na to da će Mađarska uplatiti milijun dolara za projekt istraživanja etične upotrebe umjetne inteligencije između američkog Katoličkog sveučilišta i Mađarskog katoličkog sveučilišta Pazmany Peter

Učitaj još

Kupnja