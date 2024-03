FOTO Rumunj koji je naletio kamionom na kolonu od 15 automobila doveden na sud

Vozač kamiona (35) koji je u subotu prouzročio prometnu nesreću kod Graničnog prijelaza Stara Gradiška priveden je na Županijski sud u Slavonskom Brodu. Tijekom dana će biti izveden pred istražnog suca Županijskog suda u Slavonskom Brodu koji će odlučivati o istražnom zatvoru ili puštanju na slobodu.

Osumnjičeni muškarac je izazvao nesreću u subotu oko 16:30 sati od mjesta Novi Varoš, u blizini graničnog prijelaza Stara Gradiška. Probio je rampu na naplatnoj postaji Okučani i nastavio vožnju dok se nije zabio u petnaestak vozila koja su stajala u koloni. Ozlijeđeno je 18 osoba, među kojima ima i djece. U ovom trenutku nije poznat motiv.

"Zaprimili smo 18 ozlijeđenih osoba, tri su teško ozlijeđene. Još uvijek su ozlijeđeni u obradi. Među ozlijeđenima ima i djece. Tri teško ozlijeđene osobe nisu u životnoj opasnosti, ali imaju teške ozljede", potvrdio je u subotu dežurni kirurg novogradiške bolnice dr. Darko Kikić za Hinu

O nesreći se oglasila i policija. "Očevid je proveden od strane Općinskog državnog odvjetništva u suradnji s policijskim službenicima. Prema do sada prikupljenim informacijama i provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 35-godišnji državljanin Rumunjske upravljao s teretnim vozilom (rumunjskih nacionalnih oznaka), te je osumnjičen da je počinio Teško kazneno djelo opće sigurnosti u svezi kaznenog djela Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Za vrijeme događaja od 23. ožujka u vremenu od 17.30 sati do 24. ožujka do 3.05 sati promet navedenom dionicom državne ceste D5 i graničnog prijelaza Stara Gradiška bio je u prekidu. U prometnoj nesreći ozlijeđeno je 18 osoba, četiri osobe su teže, a 14 je lakše ozlijeđeno, te je oštećeno 17 vozila uz veliku materijalnu štetu. Kriminalističko istraživanje nad osumnjičenikom se nastavlja u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti za navedeni događaj", navode u priopćenju objavljenom na stranicama PU brodsko-posavske.

