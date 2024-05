FOTO Radnici Varteksa od jutros u štrajku zbog neisplate plaća: 'Nudili nam 50 eura svakome tko odbije štrajk...'

Tomislav Rajković, predsjednik Udruge radničkih sindikata Hrvatske istaknuo je kako nije tajna da je Varteks već duže vrijeme u teškoj situaciji, ali da je u 105-godišnjoj povijesti već bilo takvih trenutaka koji su završili pozitivno i Varteks je nastavio s proizvodnjom. „Po prvi put ovako dugo su neisplaćene plaće i isto tako proizvodnja nije nastavljena. Mi kažemo da se proizvodnja neće nastaviti, dok se te plaće ne isplate. Malo apsurdno, ali radnici Varteksa i sam Varteks taoci su svojih vrijednosti, vrijednosti imovine Varteksa”, rekao je Rajković.

Dodao je da su na tu imovinu 'oko bacili pripadnici krupnog kapitala koji je se žele domoći što jeftinije i što brže'.

Bošnjak nudila 50 eura onima koji neće sudjelovati u štrajku

„Uzrok je i loše vođenje kompanije, od prijašnjih uprava, ali isto tako, pogotovo od sadašnje, odnosno članice Uprave, Jelene Bošnjak, koja poslovanje i politiku kompanije nije odredila poslovanju kakvo bi trebalo biti, odnosno potrebama Varteksa”, kazao je Rajković.

Istaknuo je i kako Bošnjak većinu radnog vremena uopće nema u Varteksu te da se bavi svojim privatnim biznisom. „Ona više, nažalost, ne uživa povjerenje radnika i mi želimo da ona s te pozicije ode i da vlasnik postavi novu upravu”, dodao je.

Rajković je poručio da Sindikat ima i nudi rješenje, a to je da se vjerovnici dogovore oko prodaje neaktivne imovine Varteksa koja je, kazao je, procijenjena na oko 20 milijuna eura, te da dio dogovora bude i tvrtka, kako bi se moglo nastaviti s proizvodnjom. Istaknuo je kako su radnici uvjereni da Varteks ponovno može postati ono što je nekada bio – tekstilni div, perjanica hrvatske tekstilne industrije. Na novinarsko pitanje kako je Jelena Bošnjak reagirala na najavu štrajka, odgovorio je da je radnicima poslala dopisu 'u kojem je cijeli niz neistina i laži' te da je probala štrajk prekinuti ponudivši 50 eura onima koji neće sudjelovati.

„Zakonom o radu zabranjeno je stavljati u nejednak položaj bilo kojeg radnika koji sudjeluju u štrajku, u odnosu na onog koji ne sudjeluje i mi ćemo znati pravno odgovoriti na to”, poručio je Rajković. Do kraja mjeseca trebala bi se održati Glavna skupština Varteksa na kojoj će biti riječi o dokapitalizaciji poduzeća no Rajković smatra da sama dokapitalizacija ipak neće biti dovoljna za nastavak poslovanja.

Novinarima se obratio i jedan od većinskih vlasnika dionica Varteksa, Stjepan Čajić koji je istaknuo da razumije situaciju u kojoj su radnici. „Ako netko ima neke zle namjere i želi firmi naštetiti dokapitalizacijom, da se tako okoristi, slobodno može, imamo poziv na Skupštinu. Pozivam ih na Skupštinu i tko god može, neka uloži”, poručio je Čajić.

Kazao je da prodaja neaktivnih nekretnina Varteksa, da bi se tim novcem namirili vjerovnici, djelić slagalice rješenja.

„Ukupan dug koji je osiguran imovinom vjerovnika iznosi oko 22 milijuna eura. Obavljeni su razgovori s vjerovnicima, ali glavnu riječ vode banke. Kada bi se radila prisilna prodaja nekretnina, sav novac bi išao bankama i od tuda proizlazi najveća pregovaračka snaga u pregovorima. HBOR traži kompletan iznos od prodaje da se najprije zatvori dug, a da se nakon toga dogovaraju vlasnici i ostali vjerovnici o podjeli tog novca.”, kazao je Čajić. Dodao je da je na Upravi društva, koja bi do kraja mjeseca trebala održati Skupštinu, odluka hoće li se ići u prodaju.

Čajić, koji je u nekoliko navrata davao pozajmice Varteksu za isplatu plaća, zapitao je pred novinarima i radnicima jesu li sva ta sredstva stigla do radnika. Dodao je kako se, prema njegovim saznanjima, poveći dio sredstava koristio za marketinške kampanje.

"Koliko su ti troškovi bili opravdani i u pravom trenutku? Koliko je tvrtka imala koristi od tog marketinga? Da li je rađena ikakva studija o isplativosti? To treba pitati one koji su ulagali. I da li su neki možda od toga imali koristi", pitanja su koja je postavio Čajić.

Situaciju u Varteksu u ponedjeljak je u Varaždinu na traženje novinara komentirao i ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan, podsjetivši da je riječ o privatnom trgovačkom društvu u kojem Republika Hrvatska nema dionice.

„Mogu podsjetiti što je država dosad napravila u nekoliko faza i u onom segmentu u kojem je mogla pomoći Varteksu, ali to je napravila. Prema tome, trgovačko društvo, to i sami znate, ima svoju upravu, svoj nadzorni odbor, glavnu skupštinu i to su tijela koja upravljaju trgovačkim društvom i na njima je da tu situaciju riješe sukladno zakonu, a na korist svih građana”, kazao je Habijan.

Na pitanje ima li šanse za spas Varteksa, ministar je odgovorio da to treba pitati Nadzorni odbor i Glavnu skupštinu.

