FOTO Meteorolozi objavili najnoviju prognozu: Stiže li zima stoljeća, snježni kaos i ledene oluje

Dijelovi Hrvatske su se zabijelili. Snijeg je pao u Lici, Gorskom kotaru, na Sljemenu. A kako javlj DHMZ u četvrtak će doći do porasta naoblake, pa će i mjestimična kiša u petak prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, i ne samo u gorju. Obilnija oborina je u četvrtak moguća na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, a zatim je vjerojatnija na istoku i jugu. U subotu na moru sunčana razdoblja, osobito na sjevernom dijelu gdje će oborina najranije prestajati. U petak će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na moru će umjereno jugo i jugozapadnjak krajem radnog tjedna okrenuti na jaku do olujnu buru, u subotu na udare podno Velebita i orkansku. Temperatura zraka bit će u padu.

A Severe Weather Europe objavio je najnoviju pronozu za zimu. Nadolazeća zima mogla bi biti znatno hladnija od prosjeka u velikim dijelovima Sjeverne Amerike i Europe, pokazuju najnovije dugoročne prognoze, kažu prognostičari. Glavni krivci za ovo su slaba do umjerena La Niña u Tihom oceanu te očekivani veliki poremećaj polarnog vrtloga, uključujući događaj iznenadnog stratosferskog zagrijavanja (SSW) krajem studenoga. Ovi faktori mogli bi dovesti do ranog prodora hladnog zraka i obilnijih snježnih padalina već od prosinca, s mogućim produljenjem hladnog vala u siječnju. ENSO (El Niño-Južna oscilacija) u Tihom oceanu trenutno prelazi u hladnu fazu – La Niñu – koja bi trebala trajati kroz cijelu zimu, a oslabjeti tek pred proljeće. Povijesni podaci za slabe La Niñe pokazuju da ona obično donosi hladnije zime u zapadnoj i sjeverozapadnoj Kanadi, srednjem zapadu SAD-a, južnim i istočnim dijelovima SAD-a te jugoistočnoj Kanadi. Toplije od prosjeka bit će uglavnom na jugozapadu SAD-a i dijelovima istočne Kanade. La Niña stvara snažan blokirajući anticiklon u sjevernom Pacifiku i ciklonu nad Kanadom, što savija polarni mlaznjak prema jugu i omogućuje izljev arktičkog hladnog zraka u središnje i istočne SAD. To povećava izglede za obilnije snježne padaline u sjeverozapadnom, srednjozapadnom i sjeveroistočnom dijelu SAD-a te jugoistočnoj Kanadi.

Polarni vrtlog, veliki ciklon hladnog zraka iznad Arktika koji se proteže od površine do stratosfere, mogao bi doživjeti ozbiljan poremećaj već krajem studenoga. Prognoze pokazuju iznenadno stratosfersko zagrijavanje (SSW), što bi moglo dovesti do potpunog kolapsa vrtloga. Takvi događaji povijesno donose izraženu hladnoću u Kanadu i veći dio SAD-a (osim jugozapada), dok je u Europi hlađenje nešto slabije izraženo, ponajviše u sjevernim i središnjim dijelovima.

Što donosi prosinac?

Veći dio SAD-a i južne Kanade bit će hladniji od prosjeka, s izraženim prodorima hladnog zraka iz Kanade prema sjeveru, središtu i istoku SAD-a. Očekuje se i povećana količina snijega, što bi moglo donijeti bijeli Božić u mnogim regijama. U Europi prevladavat će dipolarni uzorak s anticiklonom na sjeveru i ciklonama na jugu i u središtu kontinenta, što omogućuje istočne i sjeveroistočne vjetrove te temperature od prosjeka do ispod prosjeka u zapadnoj i središnjoj Europi. Snijeg će se širiti kontinentom.

Siječanj u Europi

Hladnoća se nastavlja u sjevernim i istočnim dijelovima SAD-a te južnoj Kanadi, dok jug i jugozapad SAD-a prelaze na toplije uvjete. U Europi neutralne do blago hladnije temperature u središnjem i sjeveroistočnom dijelu, s manje padalina nego inače.

Što nas čeka u veljači?

Dolazi do promjene – polarni vrtlog se djelomično obnavlja, a toplije temperature šire se iz jugozapada SAD-a prema sjeveru. Ipak, južna Kanada i sjeveroistočni SAD zadržavaju izglede za hladne prodore. U Europi prevladavaju temperature iznad prosjeka, ali s mogućnošću hladnijeg početka mjeseca. Padaline i snijeg bit će iznad prosjeka na sjeveru i istoku SAD-a te u sjevernoj Europi.

Sveukupno gledano, ova zima mogla bi biti jedna od hladnijih u posljednjih nekoliko godina za veći dio sjeverne hemisfere, posebno u prvoj polovici sezone. Prognoze se još mogu mijenjati, posebice s obzirom na trenutno praćenje stratosferskog zagrijavanja.