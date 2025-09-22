FOTO Pogledajte našeg ministra u top formi: Objavio snimke sa zahtjevnog natjecanja

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan i Simon Buntak, tajnik Sportskog društva Lastavica iz Zlatara, sudjelovali su na natjecanju "One Rep More Hybrid Throwdown" održanom u subotu u Zaboku. Riječ je o zahtjevnoj hibridnoj utrci koja je kombinirala trčanje i vježbe snage. Habijan je na Instagramu objavio fotografije i snimku iz Zaboka. I ovaj put se može primijetiti njegova fizička spremnost.

Ministar Habijan inače je dobro poznat da vodi brigu o svom tijelu, a često na Instagramu dijeli fotografije s treninga, a ljubitelj je prirode i hodanja.