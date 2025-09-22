Naši Portali
ISKLESANI MIŠIĆI

FOTO Pogledajte našeg ministra u top formi: Objavio snimke sa zahtjevnog natjecanja

Habijan
Foto: Instagram
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
22.09.2025.
u 09:42

Habijan je na Instagramu objavio fotografije i snimku iz Zaboka. I ovaj put se može primijetiti njegova fizička spremnost.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan i Simon Buntak, tajnik Sportskog društva Lastavica iz Zlatara, sudjelovali su na natjecanju "One Rep More Hybrid Throwdown" održanom u subotu u Zaboku. Riječ je o zahtjevnoj hibridnoj utrci koja je kombinirala trčanje i vježbe snage. Habijan je na Instagramu objavio fotografije i snimku iz Zaboka. I ovaj put se može primijetiti njegova fizička spremnost. 

Ministar Habijan inače je dobro poznat da vodi brigu o svom tijelu, a često na Instagramu dijeli fotografije s treninga, a ljubitelj je prirode i hodanja.

Damir Habijan

Komentara 8

Avatar juma
juma
10:05 22.09.2025.

Ljubitelj je on još nečega, ali to drzi za sebe, što je jedino normalno ponašanje.

NO
Nordik
10:47 22.09.2025.

Meni se baš svođa ovaj momčić s Habjanom. Jel mu je to suprug?

SS
simpatican.simpa
10:58 22.09.2025.

Vrlo neprimjerno za jednog ministra da hoda razgoličen na javnom mjestu ili mu je i to u opisu radnog mjesta da ga njegovi nadređeni mogu škicati. I sad će netko reći da to nije sve nakaradno kakvo ministarstvo, takav i ministar, a takav i njegov šef. Sve je dozvoljeno, samo je pitanje za koga i tko pita.

