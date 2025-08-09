FOTO Pogledajte krkljanac na autocestama, kilometarske kolone kod sv. Roka, frustrirani ljudi izlaze iz automobila

Nova smjena turista i ovaj je viked kumovala kaosu na prometnicama u smjeru mora. Kako javlja Večernjakov reporter Dario Topić, kilometarske kolone protežu se ispred i nakon tunela sv. Rok u smjeru mora. Povremeno se iz sigurnosnih razloga zatvara promet kroz tunel. Ljudi u koloni izlaze iz vozila, što nikako ne bi smjeli činiti, no višesatna putovanja također čine svoje pa se brojni razgibavanju uz rub autoceste, a neka djeca obavljaju i nuždu.

Kako javlja HAK, pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza. Vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz zastoje na autocestama u zonama odmorišta, tunela i naplatnih postaja te u zonama radova i privremene regulacije prometa.

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje na dionicama Gospić- tunel Sveti Rok-čvor Rovanjska povremeno se prekida promet kroz tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, kolona je oko 4 km pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km.

Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Slovenije kolona je oko 1,5 km, povremeno se zatvara tunel Frukov Krč na dionici Krapina-Đurmanec zabrana je prometa za autobuse i teretna vozila. Pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru istoka kolona je osobnih i teretnih vozila oko 3 km.

Na A7 Rupa-Rijeka, a između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka kolona je oko 1 km. Preporuča se izlaz na čvorovima Hreljin i Križišće za odredište Crikvenica/Novi Vinodolski. Promet je pojačan i na Istarskom ipsilonu i to između čvora i tunela Učka u oba smjera, povremeno su kolone i zastoji. Kolona na Krčkom mostu u smjeru otoka iznosi oko 4 km.

Kada je riječ o Jadranskoj magistrali, zastoji kolone prisutni su na prilazima turističkim središtima osobito na dionicama Crikvenica-Novi Vinodolski, Zadar-Biograd na Moru, Trogir-Split-Omiš, Baška Voda-Makarska, Zaton-Dubrovnik-Cavtat.