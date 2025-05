FOTO Ovom nema kraja: Sutra temperature blizu nuli, a pogledajte što nas čeka idući tjedan

Nakon obilne kiše, ali i snijega u višem gorju, u subotu nas čeka nešto mirnije vrijeme. "Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Poslijepodne su na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka, mogući lokalni pljuskovi", piše DHMZ. No i dalje će puhati vjetar, slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. "Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, na otvorenom moru popodne ponegdje umjeren sjeverozapadnjak", glasi prognoza. Bit će i hladno, ponegdje ujutro tek koji stupanj iznad nule. Najniža temperatura većinom od 3 do 8, na Jadranu između 11 i 16, a najviša dnevna od 14 do 19, na moru između 19 i 24 °C.

"Nakon uglavnom suhog i sunčanog vikenda na kopnu će od ponedjeljka porasti i temperatura i vjerojatnost za pljuskove, no čini se samo kratke, rijetke i prolazne. Na Jadranu također nestabilnije u novom tjednu, uglavnom tek od utorka. Do tada većinom sunčano, postupno toplije, a rijetkima će smetati povremeno umjerena i jaka bura ili sjeverozapadnjak.", kaže u prognozi za HRT Izidor Pelajić.

No to smirivanje bit će, čini se, kratkotrajno. Prema DHMZ-u, oborina će biti i u utorak. U četvrtak će vjerojatno biti još više kiše. Na karti DHMZ-a cijela Hrvatska je u zelenom, boji koja označava kišu.

