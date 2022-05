FOTO Ovo su lica ukrajinskih boraca iz čeličane Azovstal, njih 959 je u rukama Rusa

Danima se već evakuiraju ukrajinski branitelji koji su se skrivali u čeličani Azovstal u Mariupolju, a rusko ministarstvo obrane objavilo je danas kako se predalo 959 boraca.

Fotoreporter Reutersa snimio je vojnike koji napuštaju čeličanu, a koje Rusi prevoze na teritorij koji je pod njihovom kontrolom pa se ne zna njihova sudbina. Iako se nagađalo kako bi se ti vojnici trebali zamijeniti za ruske zarobljenike, ruski zastupnici u parlamentu žele izmijeniti zakon te borce iz čeličane nazivaju teroristima i žele da im se sudi ili da ih se čak pogubi.

Foto: Alexander Ermochenko/REUTERS Service members of Ukrainian forces who have surrendered after weeks holed up at Azovstal steel works are seen inside a bus, which arrived under escort of the pro-Russian military at a detention facility in the course of Ukraine-Russia conflict in the settlement of Olenivka in the Donetsk Region, Ukraine May 17, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko Photo: Alexander Ermochenko/REUTERS

Ministarstvo obrane objavilo je da su se 694 borca ukrajinske vojske i bojne Azov predala u posljednja 24 sata.

U ukupno broju onih koji su se predali je i 265 vojnika za koje je rečeno da je otišlo u prvim evakuacijama u ponedjeljak.

Ukrajinske vlasti nisu pak dale najnovije informacije o tome koliko je boraca danas napustilo Azovstal.

VIDEO Kraj jedne od najžešćih bitki rata u Ukrajini: Evakuirani vojnici iz uništenog Mariupolja