FOTO Otužna procesija do Betlehema: Nema ukrasa, vjernike pregledavaju izraelski vojnici

Krenula je mala božićna procesija latinskog patrijarha od Jeruzalema do Bazilike rođenja Isusova u Betlehemu, u jeku rata u Gazi. Kao svake godine, procesija je započela kod vrata Jaffa u povijesnom Starom gradu Jeruzalema.

No kardinala Pierbatistu Pizzaballu, najvišeg predstavnika Katoličke crkve u Svetoj Zemlji, na kratkom putovanju automobilom do Betlehema, pratila je tek nekolicina franjevaca i vjernika. U povijesnom gradu, ponoćka se održava u svjetski poznatoj Bazilici rođenja Isusova. Ispod oltara nalazi se špilja u kojoj se, prema predaji, rodio Isus Krist prije više od 2000 godina.

Grad, koji je obično za Božić krcat desecima tisuća hodočasnika iz cijelog svijeta, praktički je napušten zbog rata i izraelskih ograničenja. Nema velikog božićnog drvca koje inače za vrijeme došašća stoji ispred crkve. Vjerski vođe u Jeruzalemu odlučili su u studenom da u Svetoj Zemlji neće biti božićnih ukrasa zbog rata.

Procesija bi se na putu do Betlehema trebala nakratko zaustaviti kod Rahelina groba koji podjednako štuju kao svetište kršćani, Židovi i muslimani. Odmah do njega će izraelski vojnici otvoriti velika metalna vrata kroz betonski zid između Jeruzalema i Zapadne obale, visok do devet metara. Ova vrata se otvaraju samo za kršćanske procesije. Sudionici se potom moraju vratiti preko drugih izraelskih kontrolnih točaka koje često ne propuštaju vozila.

