FOTO Kolaps pred Lučkom: Stvorile se goleme gužve prema moru, kolona 11 kilometara

Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni. Tijekom današnjeg dana HAK očekuje pojačan promet u smjeru juga u ranim jutarnjim i prijepodnevnim satima i to ponajviše domaćih turista. Ponedjeljak je već nekoliko godina dan kada se bilježi pojačan odlazak prema jugu. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je dionica autoceste A1 između čvora Sveti Rok i čvora Rovanjska. Obilazak: A1 čvor Sveti Rok – DC50 – DC27 Gračac – DC54 Zaton Obrovački – DC8 – A1 čvor Rovanjska. Zbog vjetra na državnoj cesti DC99 između mjesta i čvora Križišće, lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica-čvor Križišće te Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I.skupina), a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina). Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, u gradskom prometu te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje.

A1 Zagreb – Ploče – Karamatići:

– Pojačan priljev vozila kod naplate Lučko u smjeru mora, iz smjera Buzina kolona je oko 11 km.

– Pojačan je promet na dionici Zagreb – Zadar istok u smjeru Dubrovnika.

– Poslije prometne nesreće između čvora Otočac i čvora Perušić (155. km) u smjeru Dubrovnika, kolona je 6 km te se vozila povremeno zaustavljaju ispred tunela Brezik i Plasina.

A2 Zagreb-Macelj:

– Pojačan priljev vozila kod naplate Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 2 km.

A3 Bregana – Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu):

– Pojačan je promet na dionici Zagreb istok-Lučko u smjeru Bregane.

– Kolona u smjeru naplate Lučko iz smjera čvora Zagreb zapad duga je 2 km.

– Iz smjera Buzina prema naplati Lučko (A1) kolona je duga oko 11 km.

A4 Goričan – Zagreb:

– Pojačan priljev vozila kod naplate Sveta Helena u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km.

A6 Rijeka – Zagreb:

– Opasnost od naleta na divljač (srna) između tunela Čardak i tunela Podvugleš. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Upute za koncert Marka Perkovića Thompsona

Prema informacijama organizatora koncerta Marka Perkovića Thompsona, najavljeno je 150.000 posjetitelja. No broj posjetitelja grada Sinja mogao bi doseći i 200.000, a dobar dio njih dolazi i zbog proslave Dana pobjede 5. kolovoza, dan nakon koncerta. Tako da će pod dodatnim opterećenjem biti cesta DC1 u smjeru Solin – Klis – Sinj, a također i iz smjera sjevera, od Hrvaca. HAK poziva sve putnike u grad Sinj da se na vrijeme informiraju u vezi s mogućnošću dolaska autom tih dana. Na dan koncerta u Sinju posjetiteljima se savjetuje da izbjegavaju državnu cestu DC1 i da se koriste županijskim i lokalnim cestama iz smjera Trilja, Otoka i Obrovca Sinjskog kada putuju prema mjestu koncerta i parkirališnim zonama (sinjski aerodrom i okolni prostori). Najveće gužve očekuju se od 13 do 20 sati (dolazak posjetitelja) te od 23 do 3 sata (odlazak posjetitelja)

"Molimo sve vozače kojima odredište nije Sinj da zbog očekivanih gužvi i zastoja u cestovnom prometu cijeli dan 4. kolovoza do ranih jutarnjih sati sljedećeg dana izbjegavaju korištenje prometnica kroz Sinj i u smjeru Sinja, a posebno državne ceste DC1 i DC60, te da za alternativne pravce koriste autocestu A1 ili cestovni pravac Split – Muć – Drniš – Knin u oba smjera.

Molimo sve sudionike da poštuju upute i zapovjedi policijskih službenika koji će biti raspoređeni na svim cestovnim pravcima i važnim raskrižjima. Što se tiče turističkog povratka u ponedjeljak 4. kolovoza, očekuje se pojačan promet zbog povratka inozemnih i domaćih turista iz smjera juga prema sjeveru", napominju iz HAK-a.