Razbojnik iz Splita je pola života bio iza rešetaka: U pljački je ubio radnika, a četiri puta je bježao iz zatvora

Razbojnik koji je umro od prostrjela glave u pucnjavi s policajkom nakon pokušaja pljačke banke u Splitu je 65-godišnji Frane Petrinović koji je zbog ubojstva odslužio dugogodišnju zatvorsku kaznu u Australiji. Zatvorsku kaznu odslužio je zbog ubojstva djelatnika prilikom razbojstva u prodavaonicu, te je prije četiri godine deportiran u Hrvatsku. U prodavaonicu je ušao naoružan, te je ukrao novac i zatim hicima teško ozlijedio djelatnika koji je uskoro preminuo.

Naime, 1997. godina Petrinović i partnerica Mandie Jancek optuženi su za ubojstvo radnika u trgovini Iana Hagartyja. Petrinović je ušao u trgovinu s fantomkom na glavi i naredio je da mu se napuni vreću s novcem. U jednom trenutku došlo je do obračuna s radnicima. "Kad je ušao u trgovinu Petrinović je naredio Hagartyju, 20-godišnjem radniku iz trgovine Troyu Stephensu i osam mušterija da legnu na pod. Zatim je naredio nekome od njih da napuni vreću s novcem. Petrinović je ispalio dva metka tijekom okršaja u trgovini, jedan je pogodio Hagartyja u prsa. On je kasnije preminuo od ozljeda. Unatoč ozljedama, Hagarty je bio uspio razoružati Petrinovića. Zatim su ostali građani pokušali zadržati Petrinovića, ali njegova partnerica se automobilom zaletjela u smjeru ljudi koji su ga zadržavali. On je uspio ući u automobil, ali jedan muškarac uspio je izvući ključ, vozilo nije moglo krenuti, potom su Petrinović i Jancek zadržani - stoji u presudi, pisali su australski mediji, piše 24sata.

I ranije je kažnjavan zbog sličnih kaznenih djela. Bio i u maloljetničkom zatvoru, a više od polovice svog života proveo je po zatvorima. Kada je i bio na slobodi, bio je na uvjetnoj. Iz zatvora je bježao četiri puta.

Petrinović je danas nekoliko minuta prije podneva ušao naoružan pištoljem u Erste banku u samom središtu Splita, u Gundulićevoj ulici te je od tamošnjih djelatnika uz prijetnju pištoljem tražio da mu predaju novac kojeg je spremio u sivu vrećicu, a onda zgrabio zaštitara i izašao iz banke. Na cesti je ugledao policijsko vozilo i dvije policajke nakon čega je zaštitar pobjegao u banku, a Petranović je zapucao prema policajkama koje su uzvratile na napad. Ubrzo je pao mrtav na tlo, no još se uvijek pouzdano ne zna je li ubijen u pucnjavi ili je počinio suicid s obzirom da ima prostrijelnu ozljedu glave.

Zbog cijele situacije glavna gradska "žila kucavica" Gundulićeva ulica bila je zatvorena za sav promet od 12,30 do 16 sati kada je završio prvi dio očevida.. Nakon toga je mrtvozornička služba njegovo tijelo prebacila na Odjel patologije KBC Split gdje će obdukciju obaviti patolog Antonijo Alujević. Rezultati obdukcije bi trebali pokazati kako je točno umro Petrinović, a to bi se trebalo doznati možda već u subotu. Policajke Druge policijske postaje koje su tijekom ophodnje doznale za razbojstvo i hrabro sudjelovale u zaštiti građana i imovine tijekom popodneva su dobile psihološku podršku. Građani Splita pozdravljaju njihovu reakciju i zahvaljuju im na požrtvovnosti. U unakrsnoj vatri s policajkom u petak oko podneva u središtu Splita nakon prostrijela glave umro je stariji muškarac koji je bježao iz banke koju je htio opljačkati, potvrdilo je ranije tužiteljstvo. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Rene Laura izjavila je da je nešto prije 12 sati zaprimljena dojava o razbojništvu u Erste banci koje je počinjeno pištoljem. Prilikom izlaska iz banke počinitelj je držao taoca, zaštitara te je došlo do pucnjave između dvije policijske službenice i starijeg muškarca koji je počinio razbojstvo. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je da su policajke koje su u unakrsnoj vatri ustrijelile pljačkaša banke u Splitu pokazale iznimnu odlučnost i hrabrost te da su i takve situacije sastavni dio zahtjevnog i opasnog policijskog posla.