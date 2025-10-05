FOTO Na Platku pao prvi snijeg! Jesenja mećava zabijelila omiljeno skijalište

Prvi snijeg ove jeseni jutros je počeo padati na Platku, omiljenom riječkom skijalištu i izletištu, pokazuju kamere s Radeševa, vrha koji je već je prekriven bijelim pokrivačem, što ukazuje na mogućnost stvaranja debljeg sloja snijega u narednim danima.

Iako nije neobično da na Platku i u dijelovima Gorskog kotara prvi snijeg padne već početkom listopada, ove se godine dogodilo to nakon nekoliko godina pauze. Mnogi meteorolozi nagađaju da bi ovo mogao biti znak jače zime nego one na koje smo navikli posljednjih godina, piše Glas Istre.

Kamere pokazuju da snijeg već pada i na parkiralištu Platka, iako se još nije uhvatio na tlu. Kamera na Pribenišu zabilježila je i da se blaga skijaška staza zabijelila pod pahuljama.

Temperature su značajno pale – u Rijeci je jutros izmjereno oko 8°C, dok je na Platku temperatura oko 0°C, što dodatno potvrđuje hladni val koji je zahvatio ovo područje.