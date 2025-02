Strah od novog podrhtavanja: Potres nagnuo paški zvonik, oštećene i dvije crkve, igralište…

Potres magnitude nešto manje od 5 pomaknuo je povijesni zvonik na Pagu star 800 godina odnosno nagnuo se uslijed potresa. Potvrdio je to za Večernji list gradonačelnik Paga Ante Fabijanić. - Malo se nagnuo, kad je udario potres. Zvonik je star 800 godina i nagnuo se sa svom konstrukcijom u Veloj ulici, točno iznad vrata turističke zajednice. Zvali smo dizalicu a doći će i HGSS kako bi se skinulo zvono da ne bi došlo do nesreće, i moramo to hitno sanirati. Mi smo sinoć bili na licu mjesta. Na Pagu je bila jaka tutnjava i nije bilo svejedno i jako nas je uznemirilo. Skinut ćemo, zvono, postolje, krunu. Srećom, ništa drugo kako sada znam nije bilo, a ova šteta neće biti veća od 15.000 eura - rekao nam je Ante Fabijanić gradonačelnik Paga i na naš šaljivi upit je li siguran da ga ne bi trebalo osigurati, a potom ga i ostaviti kao kosi toranj u Piši, se uspio nasmijati ali i ponoviti kako je potres uistinu uznemirio građane.

Da je tome tako potvrđuju i brojni pozivi i komentari zabrinutih i preplašenih građana u Zadarskoj županiji odmah nakon potresa. Mnogi su iz straha pobjegli iz svojih kuća uslijed tutnjave i trešnje u dva navrata. A da je bilo još oštećenja potvrdio su nam i iz Civilne zaštite. Na dvije crkve na zadarskom području potres je naime prouzročio štetu. Večernjem listu potvrdio je to Šime Vicković prvi čovjek zadarske civilne zaštite.

- Prijavljeno je da je pukotina od prošlog potresa kod Starigrada se sad proširila u crkvi u Selinama. Također, evidentirana je i pukotina u crkvi u Slivnici, a tamo je od potresa nastala i pukotina u asfaltu na igralištu. I u Posedarju je prijavljena jedna pukotina i to na kući, te i u Pagu pukotina na Kneževu dvoru. U tijeku su još pregledi i još utvrđujemo ima li još dodatnih oštećenja - rekao nam je Šime Vicković. Nakon jakog potresa s epicentrom kod planinarskog doma u Paklenici(prije nešto više od četiri godine tamo je zabilježen gotovo istovjetne snage potres), zemlja se u utorak navečer tresla u zadarskoj županiji još dva puta. Prvi put kod Benkovca magnitude 2,5, pa potom i opet kod Starigrada magnitude 2.1. Stoga su se Zadrani u strahu pitali tijekom srijede je li to i kraj podrhtavanja tla na njihovu području.

