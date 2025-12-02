Naši Portali
'HALO'

FOTO Na nebu iznad Hrvatske snimljen neobičan fenomen: Evo što to znači

02.12.2025.
u 07:37

U ponedjeljak navečer uočena je zanimljiva pojava na nebu

Prvi dan prosinca u Dalmaciji obilježio je stabilan i pretežno sunčan dan. U večernjim satima iznad otvorenog mora počeli su se stvarati prvi kišni oblaci, najavljujući promjenu i nešto nestabilnije vrijeme u dijelu Dalmacije. A u ponedjeljak navečer uočena je i zanimljiva pojava na nebu, svjetlosni prsten oko Mjeseca, poznat kao Halo mjesec, piše Dalmacija Danas.

Halo nastaje kada se mjesečeva svjetlost lomi na ledenim kristalićima unutar tankih visokih oblaka, cirostratusa koji se nalaze na visinama od 7 do 11 kilometara. Ti oblaci, uvijek ledeni zbog niskih temperatura na tim visinama, stvaraju uvjete za optički efekt u kojem se svjetlost savija i tvori kružni sjajni obruč oko Mjeseca. Ovaj fenomen je dodatno uljepšao početak meteorološke zime u Dalmaciji.

Počeo Advent u Zagrebu: 'Cijene jesu malo visoke, ali atmosfera je super pa se isplati doći'
Ključne riječi
Mjesec halo mjesec

