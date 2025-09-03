Naši Portali
FOTO Muškarac se šokirao kada je u noći ušao u WC, odmah zvao stručnjake: 'Vole se tu skrivati'

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
03.09.2025.
u 12:09

Zmija, koja je pobjegla iz obližnjeg doma, vraćena je svom vlasniku

Jedan Britanac doživio je pravi šok kada je u svojoj kupaonici otkrio neočekivanog gosta – zmiju skrivenu u kutiji s odvodnom cijevi. Prestrašeni muškarac odmah je pozvao stručnjake iz tvrtke Invicta Environmental Ltd, koji su brzo reagirali i riješili neobičnu situaciju. Norman Smith, vlasnik tvrtke, i njegov tim uspješno su uklonili gmaza. Zmija, koja je pobjegla iz obližnjeg doma, vraćena je svom vlasniku. "Zmije su rijetkost u Velikoj Britaniji, ali kada pobjegnu iz zatočeništva, mogu biti pravi izazov za pronalazak jer se vole skrivati u uskim prostorima. Srećom, naš klijent nas je odmah kontaktirao, što nam je omogućilo brzu intervenciju", kazao je  Jack Edwards iz Invicte. 

Zmije su poznate po svojoj sposobnosti provlačenja kroz male otvore, što ih čini posebno vještima u pronalaženju puta u susjedne objekte. Ovakvi incidenti, iako rijetki, mogu izazvati znatnu paniku, posebno kada se zmija pojavi u intimnom prostoru poput kupaonice. Stručnjaci upozoravaju da u takvim situacijama ne treba pokušavati samostalno ukloniti zmiju. "Pokušaj hvatanja zmije bez odgovarajuće opreme i znanja može uzrokovati stres za životinju i rizik za osobu“, kažu iz Invicte. Preporučuju zadržavanje sigurne udaljenosti i pozivanje stručnjaka za uklanjanje, piše Mirror.

Tvrtka je također uputila apel vlasnicima egzotičnih kućnih ljubimaca da osiguraju svoje terarije i obrate pažnju na male otvore. "Zmije su izuzetno fleksibilne i mogu se provući kroz prostore koji se čine premalenima", istaknuli su. Redovita provjera ograda ključna je za sprječavanje bijega. Stručnjaci predviđaju da će usluge uklanjanja egzotičnih životinja postati sve traženije, što zahtijeva proširenje stručnosti izvan tradicionalnih metoda suzbijanja štetočina.

Na Facebok stranici tvrtka je izvijestila o ovom događaju. "U mojoj kupaonici je zmija". Nije uobičajen poziv utorkom ujutro...Imali smo hitan poziv nakon što je gospodin ustao noću i otkrio susjedovu zmiju kako bulji u njega... iz njegovog toaleta!", napisali su između ostalog i objavili fotografije zmije.

