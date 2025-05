FOTO Most na Savi podignut 2022. ali još nije u funkciji: Evo što se čeka

Gradnja novog mosta na Savi između Gornjeg Varoša u Hrvatskoj i Čatrnje kod Gradiške u BiH završena je još u srpnju 2022., ali on još nije pušten u promet. Naime, sagrađen je i gotovo 5 milijuna eura vrijedan objekt novog graničnog prijelaza u Novom Varošu u općini Stara Gradiška, a na bosanskohercegovačkoj strani granice svi su infrastrukturni radovi odavno gotovi. Međutim, razlog što vozila i pješaci još ne mogu prelaziti iz Hrvatske u BiH i u suprotnom smjeru jest taj što na hrvatskoj strani još nije sagrađena pristupna cesta od novoga graničnog prijelaza u Novom Varošu do Okučana i spoja na autocestu A3. Zbog toga most zasad služi samo za potrebe gradilišta na kojem Hrvatske ceste rade pristupnu cestu.

Na upit zašto su se gradnja prilazne ceste toliko oduljila, iz Hrvatskih cesta odgovaraju kako se uslijed izmjene i dopune građevinske dozvole, a zbog prilagodbe nagiba pokosa nasipa prometnice i ostalih elemenata građevine djelomično povećao opseg radova. Zbog toga je rok njihova završetak za drugu fazu projekta produljen za dva mjeseca pa se tako očekuje krajem srpnja 2025. godine, kada će se zatražiti ishođenje uporabne dozvole. Na gradilištu se polažu završni slojevi asfalta, oprema prometnica i ispituju instalacije.

– Radovi su u skladu i s gradnjom graničnog prijelaza za koji je također zbog dinamike izvođenja došlo do produljenja roka. To je u ingerenciji Ministarstva financija. Radovi na trećoj fazi dionice odvijaju se u skladu s dinamičkim planom izvođača te se očekuje završetak u ugovornom roku, a to je 18. lipnja 2026. godine – priopćili su iz Hrvatskih cesta.

Iz Hrvatskih cesta podsjećaju kako radovi u drugoj fazi podrazumijevaju gradnju 4,07 km ceste od čvora Novi Varoš do mosta na Savi, a vrijedni su 40,1 milijun eura. U trećoj fazi bit će sagrađena dionica od naplatnih kućica u Okučanima do čvora Novi Varoš u duljini od 3,72 km, a ugovor je "težak" 13,7 milijuna eura. Izvođač radova je tvrtka Integral Inženjering AD iz Laktaša.

Iz službe za informiranje Ministarstva financija potvrdili su kako su konstruktivni i građevinsko-obrtnički radovi na gradnji objekata visokogradnje novog graničnog prijelaza na koridoru brze ceste od Okučana do granice s Bosnom i Hercegovinom završeni i sada se provode postupci opremanja za potrebe rada graničnih službi. Vrijednost ugovorenih radova je 4,97 milijuna eura, bez PDV-a. U zoni budućeg graničnog prijelaza preostali su radovi na uređenju okoliša, pristupnih staza oko objekata i otoka između prometnih površina, a ovise o završetku svih radova na prometnim površinama (prometni kolnici i platoi) iz nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o.

– Nakon završetka svih radova na pristupnim prometnicama na koridoru brze ceste, puštanje novog graničnog prijelaza u funkciju koordinirano će se provesti s nadležnim službama BiH – izvijestili su iz Ministarstva financija.

Gradnju impresivnog, 20 milijuna eura vrijednog mosta na Savi zajednički su financirale Hrvatska i BiH, a njegovim će se otvorenjem preusmjeriti promet s postojećeg mosta smještenog nekoliko kilometara istočnije što će rezultirati smanjenjem prometnih gužvi u Staroj Gradiški i Gradiški, koje u vrijeme blagdana i turističke sezone znaju biti nesnosne.

