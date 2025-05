Siščani očekuju novi most preko Kupe, to je strateški projekt, a zaustavit ću i štetan projekt prerade pilića ukrajisnkog investitora

Domagoj Orlić kandidat je HDZ-a za gradonačelnika Siska. Njegovi ga sugrađani znaju kao načelnika Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije u vrijeme kada je taj kraj bio pogođen razornim potresom, a sada kao državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine gdje je bio zadužen za obnovu. U intervjuu nam je naveo motive uključivanja u izbore za prvog čovjeka rodnoga grada, te koji su projekti koje smatra ključnima za bolji razvoj Siska.

Zašto smatrate da ste vi najbolje rješenje za vodstvo Siska u ovom mandatu?

Moji sugrađani, Siščanke i Siščani, jedini su i glavni razlog moje kandidature. Kandidirao sam se zbog odgovornosti prema gradu kojeg volim i u kojem sam odrastao. Sisak je moj dom, kao i dom tisućama ljudi koji žele živjeti slobodno, dostojanstveno i bez straha. Nažalost, svjedočimo stvarnosti u kojoj se građane pokušava ušutkati, gdje različito mišljenje nosi posljedice, a politička moć koristi se za osobne obračune, čak i preko leđa djece. Takvom načinu vođenja grada moramo stati na kraj. Sisak ne smije biti talac ničije samovolje. Sisak je zajednica, i svaka odluka gradske vlasti mora služiti isključivo interesima građana.

Moj cilj je vratiti Sisak građanima, otvoriti prostor dijalogu, poštovanju i razvoju. Želim grad koji ne guši nego potiče, ne dijeli nego okuplja. Nudim konkretna rješenja, sveobuhvatni program i sve to u koordinaciji sa svojim sugrađanima. Moj program nastao je na terenu, među ljudima, osluškivanjem njihovih potreba. Zato sam odlučio preuzeti odgovornost i ponuditi drugačiji smjer, iskren, uključiv i posvećen svakom čovjeku u ovom gradu. Sisak je više od grada. Sisak je naš dom.

Koji su najvažniji projekti koje planirate pokrenuti u Sisku?

Siščani godinama čekaju novi most preko rijeke Kupe. Riječ je o strateškom projektu koji planiramo graditi uz željeznički most, a koji će značajno rasteretiti promet u centru grada, posebice Strossmayerovu ulicu. Taj projekt vidim kao ključan korak za bolje prometno povezivanje svih dijelova grada.

Prioritet je ulaganje u zapuštenu i neodržavanu infrastrukturu u području obrazovanja i predškolskog odgoja; ulaganja u proširenje kapaciteta vrtića i dogradnju školskih objekata, posebno u naseljima gdje infrastruktura ne prati potrebe stanovništva. Maleni Galdovčani i stanovnici Capraga predugo čekaju na otvorenje novog vrtića. Ti projekti moraju biti prioritet jer je aktualna gradonačelnica ovime stavila stotine djece i roditelja na čekanje. Obnoviti i uredit ćemo preko 20 sportskih i dječjih igrališta, jer sva djeca zaslužuju jednake uvjete.

Vrtići u Sisku bit će i dalje besplatni, a besplatan će biti i produženi boravak za obitelji s troje i više djece. Moj program predviđa potporu od 10.000 eura za kupnju ili gradnju prve nekretnine, kako bi mladi lakše zakoračili u samostalni život, s manjim kreditnim opterećenjem i većom sigurnošću. Tom mjerom želimo omogućiti lakši početak i više stabilnosti pri stvaranju vlastitog doma. Uložit ćemo i u obnovu i modernizaciju gradskih prostora za kulturu i sport. Obnova Starog grada te izgradnja novog kina dio su moje vizije Siska kao regionalnog središta kulturnog i društvenog života. Paralelno s tim, poboljšat ćemo sportsku infrastrukturu, kroz sportsko rekreacijske zone te kupnju opreme i uređenje infrastrukture, jer vjerujem da svaki sportaš i rekreativac zaslužuje kvalitetne uvjete za razvoj i bavljenje sportom. Provest ćemo i kompletnu obnovu sisačkog bazena. Uredit ćemo zapuštenu i zaboravljenu tržnicu u Capragu.

Poseban naglasak stavljamo na socijalno osjetljive skupine i na naše umirovljenike za koje ćemo provoditi i dalje programe besplatnog prijevoza, povećanje uskrsnica do 130 eura, božinice 50 eura, besplatne edukativne i rekreacijske izlete te uz suradnju i potporu Sisačko-moslavačke županije olakšavati život našim umirovljenicima.

Razvili smo i poseban program potpore za obrtnike, budući je razvoj obrtništva kao i novo zapošljavanje, te podrška u kupnji opreme, u Sisku prijeko potrebno. Ovo nije samo popis projekata, ovo je moj plan za pravedniji, moderniji i življi Sisak, grad u kojem svaka obitelj ima priliku za kvalitetan i dostojanstven život.

Jasno se protivite investiciji ukrajinskog investitora Premium Chicken Company u mega projekt prerade pilića u Južnoj industrijskoj zoni. zašto ga smatrate štetnim, kako ćete ga zaustaviti, te zašto ga aktualna vlast po vama podržava?

Ovakav projekt značio bi svakodnevni promet stotinjak kamiona kroz naš grad, neugodne mirise, zagađenje zraka, vode i tla, a sve to u neposrednoj blizini naseljenih područja. Takav pogon donosi minimalnu dodanu vrijednost lokalnoj zajednici, dok šteta po kvalitetu života građana može biti ogromna i dugoročna. Ono što dodatno zabrinjava jest način na koji se cijeli proces odvijao, netransparentno, bez konzultacija s građanima i s nizom pravno i proceduralno upitnih poteza gradonačelnice Kristine Ikić Baniček.

Gradsko zemljište je prodano, potvrda o usklađenosti s prostorno planskom dokumentacijom izdana je suprotno stvarnom stanju, a onda se krenulo u izmjene urbanističkog plana uređenja kako bi se naknadno pogodovalo investitoru. To je neprihvatljivo i suprotno pravilima dobrog upravljanja. Ako građani daju povjerenje meni i mom timu, neće se usvojiti izmjene urbanističkog plana uređenja koje bi omogućile ovu investiciju. Time će se onemogućiti izdavanje građevinske dozvole i realizacija projekta. Naša je dužnost štititi javni interes, slušati građane i razvijati Sisak u smjeru održive, moderne i zdrave sredine za život.

⁠Kako ubrzati obnovu objekata, privatnih i javnih, stradalih u potresu; jeste li zadovoljni tempom?

Zadovoljni smo trenutnom dinamikom obnove. Naravno, uvijek može bolje, a potpuno ću biti zadovoljan kada se i posljednji naš sugrađanin vrati u svoj novoobnovljeni dom. Brzina obnove u najvećoj mjeri ovisi o dostupnosti građevinske operative. Grad Petrinja primjer je kako to izgleda kada gradska uprava preuzme obnovu centra grada, i to privatnih kuća, ali i zgrada javne namjene. U Sisku to nije bio slučaj, gradonačelnica Siska nije se bavila pitanjima obnove. Sve što je u centru obnovljeno, uređeno, izgrađeno, isključivo je ono što su provodila Ministarstva i Sisačko-moslavačka županija.

Iseljavaju li mladi iz Siska; kako im pomoći da ostanu, mogu li u Sisku pronaći dobro plaćen posao?

Točno je, izazovi poput iseljavanja i manjka radne snage pogađaju i Sisak, no imamo razloga za optimizam. Zahvaljujući strateškim ulaganjima Sisačko-moslavačke županije, ali i poboljšanoj prometnoj povezanosti – posebno zahvaljujući autocesti koja nas je još više približila Zagrebu – Sisak postaje sve atraktivnije mjesto za život i rad. Jedan od ključnih iskoraka je upravo u području stanogradnje. Dio od planiranih 410 novih stanova je izgrađen, a ostali dio je u izgradnji. Kada preuzmem odgovornu dužnost gradonačelnika, dodatno ćemo pomoći mladim obiteljima kroz potporu od 10.000 eura za kupnju ili gradnju prve nekretnine.

Na taj način ćemo im olakšati ulazak u kredit, dati veću sigurnost i omogućiti lakši početak samostalnog života u Sisku. Osim toga, kroz najavljeno otvaranje tri nova poduzetnička centra, od kojih se dva nalaze u samom centru grada, Županija stvara nove prilike za zapošljavanje i razvoj lokalnog gospodarstva. Grad Sisak će biti aktivni partner u tim projektima jer znamo da bez snažnog gospodarstva nema ni demografske obnove. Suradnja sa županom Celjakom u dijelu razvoju Siska, zaista je ključna. Naš je cilj stvoriti grad u kojem se kvalitetno živi, gradi karijera i zasniva obitelj, grad u kojem se ulaže u zdravstvo, obrazovanje i poduzetništvo. Na nama je da taj pozitivan trend razvijamo i stvorimo još snažnije temelje za budućnost.

Sisak je grad s dušom, grad velikog srca, bogate povijesti i posebnog ritma života. Vjerujem da uz zajednički rad svih razina vlasti i istinsku predanost razvoju, Sisak može ponovno postati grad u kojem mladi ne samo da ostaju, nego u kojem žele graditi budućnost. Kad preuzmemo odgovornost za upravljanje gradom, naša je vizija jasan i konkretan plan koji će omogućiti da Sisak "prodiše punim plućima", da ponovno postane poželjno mjesto za život, rad i podizanje obitelji.

Kako komentirate objavu protukandidatkinje da nema većih troškova u kampanji?

Iskreno, teško mi je komentirati izjavu protukandidatkinje o 'nepostojanju troškova u kampanji', jer smo svi svjedoci iznimno rastrošne kampanje gradonačelnice. Jumbo plakati prekrivaju svaki kutak grada, od centra pa sve do rubnih dijelova, a velika količina promotivnog materijala dijeli se našim sugrađanima doslovno na njihovom kućnom pragu. To sve, usprkos tvrdnji da nema troškova, jednostavno ne stoji, dobro znamo koliko takvi oblici oglašavanja danas koštaju. No, to nije predmet mog interesa, postoje nadležna tijela koja se time bave, meni su prioritet moje Siščanke i Siščani i razvoj našeg grada. Sisak je više od grada, Sisak je naš dom.

