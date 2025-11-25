FOTO Dronovima analizirali štetu Vjesnika. Snimke poslali Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo

Piloti BSKS -a pružili su operativnu podršku Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo tijekom procjene oštećenja zgrade Vjesnika pogođene velikim požarom. Naveli su da su, unatoč izrazito zahtjevnim uvjetima – masivnoj armirano-betonskoj konstrukciji, metalnim instalacijama i snažnim smetnjama signala – proveli sve tehnički izvedive i sigurnosno prihvatljive pokušaje ulaska dronovima.

Iako prodor u unutrašnjost isprva nije bio moguć, iz Bespilotnih sustava za krizne situacije su rekli da su u ponedjeljak, 24. studenoga, uz dodatnu tehničku opremu i prilagođene procedure leta uspjeli stabilizirati radijski signal te ostvariti ograničen, ali uspješan ulazak dronom u neboder. Snimljeni materijali odmah su predani Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo, koji je, prema njihovim navodima, potvrdio da je kvaliteta snimki iznimno visoka i dovoljna za donošenje stručnih zaključaka bez fizičkog ulaska u zgradu.

„Naš je zadatak vrlo jednostavan – u kriznim situacijama pružiti tehničku i operativnu podršku tamo gdje je to najpotrebnije. Terenski uvjeti na zgradi Vjesnika bili su iznimno zahtjevni, no naši su piloti napravili sve što je bilo moguće kako bi se pribavili podaci potrebni za procjenu sigurnosti objekta. Uz dodatnu opremu i prilagodbu procedura, uspjeli smo ostvariti ulazak dronom u unutrašnjost zgrade i dostaviti materijale koji će nadležnim stručnjacima pomoći u daljnjoj procjeni. Drago nam je da je potvrđena vrlo dobra kvaliteta snimki te da će one biti korisne u ovoj fazi analize. BSKS će i dalje biti na raspolaganju Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo i ostalim službama sustava civilne zaštite. Naš cilj je ostati pouzdan partner u situacijama kada je potrebno brzo, sigurno i stručno djelovanje“, poručili su iz BSKS-a. Iz udruge su dodali da ostaju na raspolaganju svim nadležnim službama te da nastavljaju provoditi letačke operacije potrebne za procjenu rizika i sigurnosti na terenu.