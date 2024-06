FOTO Kakav prizor! DHMZ objavio nevjerojatnu fotografiju

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je na Twitteru nevjerojatnu fotografiju. Autor je Matej Seletković, koji je uspio fotografirati zadivljujuć prizor neba iznad mjesta Grabovac i Mitrovac, koja se nalaze u općini Čeminac u Osječko-baranjskoj županiji. "Moć prirode", kratko piše DHMZ u opisu fotografije.

Podsjetimo, u petak je jako nevrijeme zahvatilo veći dio Hrvatske. Najgore je bilo na Krku, gdje je pala rekordna količina kiše. Tuče, obilne kiše i grmljavine bilo je diljem zemlje. U subotu će biti prolazno stabilnije i sunčanije, uz samo rijetke pljuskove. Ujutro ponegdje na kopnu magla. Prema kraju nedjelje i osobito u ponedjeljak opet promjenjivije.

"U subotu na istoku Hrvatske pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro ponegdje kratkotrajna magla, osobito uz Savu i Dravu. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 15 °C, a dnevna između 24 i 26 °C. Podjednaka temperatura i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Ujutro mjestimice magla", prognozira za HRT Dragoslav Dragojlović.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz obalu i jugo. Dnevna temperatura od 19 do 22 °C, na moru između 22 i 24 °C. U Dalmaciji djelomice sunčano, sredinom dana uz mjestimice umjeren razvoj oblaka, ali uglavnom suho. Puhat će većinom umjereno jugo, pri ćemu će more biti malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 13 °C, uz obalu između 17 i 19 °C, a dnevna uglavnom od 24 do 26 °C.

Na jugu Hrvatske prijepodne promjenjivo oblačno, još mjestimice uz kratkotrajne pljuskove. Sredinom dana i poslijepodne djelomice sunčano i uglavnom suho. Puhat će umjereno do jako jugo. U nedjelju u kopnenom području djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno pa će ponegdje biti kratkotrajnih pljuskova. U ponedjeljak promjenjivo s kišom, pa i u obliku pljuskova, a u utorak postupno smirivanje vremena. Vjetar većinom slab.

I na Jadranu u nedjelju djelomice sunčano, povremeno uz lokalne pljuskove. U ponedjeljak promjenjivije i nestabilno uz kišu, te češće pljuskove s grmljavinom, a u utorak uglavnom suho te djelomice sunčano, pa i sunčanije. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a u utorak će okrenuti na sjeverozapadnjak", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.