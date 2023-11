FOTO Ciaran napravio kaos diljem Europe, ima mrtvih i ozlijeđenih: Muškarac se utopio u svom domu nakon naleta bujice

Snažna oluja Ciaran pogodila je sjeverozapad Francuske i jugozapad Engleske prije nego što se u proširila na Nizozemsku, Belgiju, Njemačku, Francusku i Italiju, ostavivši najmanje sedam mrtvih i nekoliko ozlijeđenih osoba, objavile su lokalne vlasti u petak.

Ciaran je prouzročio jednu smrt u Nizozemskoj kada je u jugoistočnom gradu Venrayu blizu njemačke granice stablo palo na osobu, priopćila je policija u četvrtak. Stabla koja su padala ozlijedila su ljude na nekoliko drugih mjesta, uključujući i jednu ženu u Haagu, priopćila je policija. Bicikliste su također pogodile grane i stabla koja su padala.

U Francuskoj su dvije osobe poginule, a 15 ih je ozlijeđeno, uključujući sedam vatrogasaca, rekao je ministar unutarnjih poslova Gérald Darmanin. Vozač kamiona poginuo je udarivši u srušeno stablo. U Le Havreu je čovjeka zahvatio nalet vjetra dok je zatvarao prozorske kapke i smrtno stradao.

Video: Oluja Ciaran pogodila je i Italiju

Ciaran će nastaviti utjecati na zapadnu Europu do kraja tjedna, a najobilnije padaline očekuju se u sjeverozapadnoj Španjolskoj, jugozapadnoj i sjevernoj obali Francuske i dijelovima sjeverne Italije, prema AccuWeatheru.

Oko 1,2 milijuna kućanstava ostalo je bez struje, a stotine tisuća isključeno je iz mreže mobilne telefonije. Vjetar je u nekim regijama dostizao brzinu i do 200 kilometara na sat. Srušena stabla blokirala su ceste i željezničke pruge. Nastala je znatna materijalna šteta. Zbog oluje su otkazane stotine letova. Vlakovi za Pariz i iz njega također nisu prometovali, a pogođen je i brodski promet.

Snažni vjetrovi također su puhali na području planina Harz u središnjoj Njemačkoj u četvrtak i usmrtili ženu nakon što ju je udarilo stablo u padu, rekli su vatrogasci u gradu Goslaru. Četrdesetšestogodišnja žena iz Bavarske planinarila je sa suprugom i dvoje male djece na 600 metara visokoj planini Rammelsberg u blizini Goslara kada je smrtno stradala. Oluja je također srušila dalekovode i djelomično su zatvorene dvije autoceste u planinama Harz, rekli su vatrogasci.

