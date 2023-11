Civilna zaštita savjetuje građanima da ne izlaze ako nije nužno: Postoje planovi evakuacije

Pred nama je izrazito oblačan, vjetrovit i kišovit dan. Grmljavinsko nevrijeme već je zahvatilo zapad zemlje, a tijekom noći i u petak proširit će se na ostatak Hrvatske. Najviše oborina očekuje se oko Rijeke, u Gorskom Kotaru i Lici te u unutrašnjosti Dalmacije, no pljuskova može biti i uz more, koje je neuobičajeno toplo za ovaj dio godine.

Ipak, teško je sa sigurnošću prognozirati jer se vrijeme mijenja iz sata u sat, kazao je načelnik Sektora za pripravnost i koordinaciju civilne zaštite Tomislav Marević za Dnevnik Nove TV. "Očekujemo jake padaline, vjetar i grmljavinu. Trebali bi biti pripremljeni na te tri stvari" istaknuo je, dodavši kako je u pripremi za nevrijeme trebalo očistiti lišće iz šahtova i oluka.

Građanima savjetuje da ne izlaze ako to nije nužno te da budu oprezni, no dodaje kako "neće cijeli svijet stati". U slučaju da to bude potrebno, koristit će se i sustav SMS upozorenja. Ljudima koji žive u nesigurnim objektima Marević preporučuje da imaju plan evakuacije te da spreme torbe s osnovnim potrepštinama.

Razvedravanje se u središnjoj Hrvatskoj očekuje tek u poslijepodnevnim satima u petak, no i dalje su mogući mjestimični pljuskovi, dok će se na Jadranu i u gorju zadržati oblačno vrijeme s kišom. Diljem zemlje puhat će južni i jugozapadni vjetar, a temperature će dosezati između 15 i 20 stupnjeva.

Nakon subote koja će barem na kopnu donijeti uglavnom suho i sunčano vrijeme, u nedjelju se očekuje novo naoblačenje s kišom i pljuskovima, no temperature će ostati natprosječno tople, prognozirao je Darijo Brzoja za Novu TV. Iako će ostati oblačno i kišno, sljedeći će tjedan početi mirnijim i manje opasnim vremenom.

